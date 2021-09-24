Прежде всего речь идет о партии "Зеленых". Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд.
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Умланд: "зеленые" наиболее критически настроены в отношении Путина
По его словам, в Германии есть несколько партий, приверженных политике России. Например, среди социал-демократов есть небольшая фракция. Это преимущественно люди, которые находятся вокруг экс-канцлера Герхард Шредера.
Впрочем, большинство депутатов и руководство этой партии стали более скептически относиться к Кремлю. Впрочем единственная партия, которая однозначно пророссийская, это правопопулистская "Альтернатива для Германии".
Умланд подчеркнул, что наиболее критически настроенная партия в отношении Путина – это "зеленые".
Ожидаю, что такие акции со стороны России будут направлены на то, чтобы подорвать электоральную кампанию "Зеленых" и, возможно, поддержать "Альтернативу для Германии",
– отметил эксперт УИМ.
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Вмешательство России в выборы в Германии: что известно
- Еврокомиссия 24 сентября обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы Германии. Хакеры накануне похитили данные политиков и журналистов. Сейчас в Кремле еще никак не отреагировали на обвинения.
- Еще в начале сентября Берлин обратился к Москве с требованием немедленно прекратить кибератаки на немецких политиков. Такие действия правительство Германии рассматривает как угрозу нацбезопасности и процесса демократического волеизъявления во время выборов 26 сентября.