Прежде всего речь идет о партии "Зеленых". Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд.

Обратите внимание Обвинили Россию: в Германии хакеры похитили данные политиков и журналистов

Умланд: "зеленые" наиболее критически настроены в отношении Путина

По его словам, в Германии есть несколько партий, приверженных политике России. Например, среди социал-демократов есть небольшая фракция. Это преимущественно люди, которые находятся вокруг экс-канцлера Герхард Шредера.

Впрочем, большинство депутатов и руководство этой партии стали более скептически относиться к Кремлю. Впрочем единственная партия, которая однозначно пророссийская, это правопопулистская "Альтернатива для Германии".

Умланд подчеркнул, что наиболее критически настроенная партия в отношении Путина – это "зеленые".

Ожидаю, что такие акции со стороны России будут направлены на то, чтобы подорвать электоральную кампанию "Зеленых" и, возможно, поддержать "Альтернативу для Германии",

– отметил эксперт УИМ.

Справка. Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года. На них должны избрать членов 20-го Бундестага, федерального парламента Германии. Также должны проголосовать за нового канцлера. Впервые с 2005 года Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру.

Умланд о хакерских атаках накануне выборов в Бундестаг: видео

Вмешательство России в выборы в Германии: что известно