Политическим соперниками придется формировать коалицию: почему немцы не знают за кого голосовать

В Германии в воскресенье, 26 сентября, стартовали выборы в Бундестаг. Однако согласно опросам, 40% избирателей еще не определились с тем, за кого голосовать.

Лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц щедрый на критику своих соперников на парламентских выборах. Уже 26 сентября немцы выбирают новый состав Бундестага. Лидер победившей партии сможет претендовать на кресло канцлера.

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У Олафа Шольца еще 2 конкурента на высший пост в государстве: лидер ХДС/ХСС Армин Лашет и глава "Зеленых" – Анналена Бербок. "Для нас это голосование – это выбор направления движения. И это как никогда важно! Это о том, будем ли мы продолжать делать то же, что и всегда, преодолевая трудности, когда кризисы становятся довольно серьезными ли мы решимся на новый старт?" – заявила она.

Мы должны сделать правильные вещи на экономическом уровне. У нас есть маленькие и средние компании и мы надеемся, что они прекратят практику краткосрочных работ, создадут новые рабочие места и начнут инвестировать в новые технологии и в защиту климата,

– резюмировал лидер ХДС/ХСС Армин Лашет.

Рейтинги немецких партий

В Бундестаг также баллотируются национал-популисты из партии "Альтернатива для Германии", немецкие левые и свободные демократы. Впрочем у них никаких шансов попасть в тройку победителей, поэтому их представители не могут рассчитывать на кресло канцлера. Больше всего шансов стать новым главой Германии у Олафа Шольца.

Сейчас социал-демократов поддерживает четверть немцев. Партия Меркель ХДС/ХСС уступает им на 3 процентных пункта. Союз христианских социал-демократов готовы поддержать 22% избирателей. А "Зеленые", согласно соцопросам, идут третьими. За них готовы отдать свои голоса почти 17% немцев.

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По словам политического аналитика компании Forsa Петера Матушека, избиратели хотят понять, какой партии они могут доверять в решении целого комплекса проблем. Иными словами, главные темы предвыборных гонок – это одно дело, но доверие к партиям все же решающее.

Избиратели до сих пор не определились, за кого голосовать

Соцопросы демонстрируют, что большая часть избирателей вообще не определились с тем, за кого голосовать. Таких почти 40%. Одна из причин заключается в том, что большинство тех, кто ранее голосовал за Ангелу Меркель, критически относятся к новому лидеру ХДС/ХСС Армину Лашету. Поэтому и не знают, что делать на выборах.

Матушек подчеркнул, что главный вопрос заключается в том, смогут ли эти избиратели переступить через свое неприятие Лашета и проголосуют за союз христианских социал-демократов. Пойдут ли они на такое? Или воздержатся от голосования или вообще выберут другую партию?

Кроме того, большая часть избирателей просто разочарована в традиционных партиях. Старые политсилы не предоставляют кардинально новых решений действующих проблем. Это касается и увеличения минимальной зарплаты, и вопросов по борьбе с изменениями климата, и преодоления последствий COVID-19.

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Как кандидаты относятся к России

Однако решение внутренних проблем – это не единственная задача будущего канцлера. Среди обязанностей главы государства и формирования внешней политики. Все трое вероятных претендентов на кресло канцлера стремятся сохранить ведущую роль Германии в Евросоюзе.

Мы должны сделать все, чтобы Европа осталась сильной и суверенной. Для нас – немцев – это важнейшая задача. Мы – большая страна Европейского Союза с наибольшим населением и крупнейшей экономикой. Мы должны сделать все, чтобы голос Европы был сплоченным,

– отметил Шольц.

А вот насчет отношений с Россией лидеры немецких парламентских выборов не так единодушны. В партии Олафа Шольца поддерживают диалог с Москвой и пока не говорят об отмене антироссийских санкций. Однако при этом выступают за введение в эксплуатацию "Северного потока-2".

При каких условиях остановят "Северный поток-2"

Лидер ХДС/ХСС Армин Лашет также поддерживает российский газопровод, но считает, что необходимо предоставить Украине гарантии безопасности от давления России. Он заверил, что если Москва восстановит агрессию – "Северный поток-2" остановят. В противовес им лидер "Зеленых" Анналена Бербок выступает с острой критикой как российского газопровода, так и действий Кремля.

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Но какими бы ни были результаты выборов, не стоит ожидать скорую смену власти в Германии, а затем и внешнеполитического курса страны. Эксперты считают, что на фоне такой неопределенности избирателей ни одна из партий не наберет необходимого количества голосов для формирования большинства.

Поэтому партиям-победителям придется договариваться о коалиции с политическими соперниками. Поэтому вполне вероятно, что немцы смогут узнать имя нового канцлера только в новогоднюю ночь.