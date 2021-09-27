Політичними заявами будинки не обігрієш, – Угорщина відповіла Україні на критику угоди з Росією
Джерело:НВ
Україна обурилася рішенням Угорщини постачати російський природній газ в обхід нашої країни. Однак у відповідь почули від офіційного Будапешта критику та звинувачення.
Позицію Угорщини озвучив міністр закордонних справ Петер Сійярто на пресконференції після підписання контракту з Росією.
Важливо Очікуємо на значне скорочення або зупинку, – Макогон про транзит газу до Угорщини через Україну
Він звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини. За словами Сійярта, для його країни "енергетична безпека – це питання безпеки, суверенітету та економіки, а не політичне питання".
Споживання газу (в Європі – 24 канал) не знизиться, і роль Газпрому також не зменшиться. Політичними заявами будинки не обігрієш,
– підкреслив очільник угорського МЗС.
Що передбачає контракт між Угорщиною та Росією
27 вересня угорська енергетична компанія MVM і "Газпром" підписали довгостроковий контракт про постачання російського газу до кінця 2036 року (на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років).
Згідно з контрактом, "Газпром" постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів газу на рік:
- 3,5 мільярда кубометрів через Сербію (по газопроводу Турецький потік);
- 1 мільярд кубометрів через Австрію.
Реакція України
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що здивовані та розчаровані рішенням Угорщини підписати контракт з "Газпромом".
Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам,
– мовиться у заяві українського МЗС.
Водночас Сполучені Штати закликали Росію збільшити обсяг транзиту газу через Україну, адже у Європі запаси дуже обмежені. Кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц також переконаний, що Україна має залишатися транзитером газу.