Подорожувала Європою, поки співмешканець був на фронті: жінку з Київщини підозрюють у крадіжці

57-річну жінку з Київщини підозрюють у крадіжці коштів військового. Зазначається, що вона витратила їх на подорожі Європою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Яке покарання загрожує жінці?

За даними слідства, військовослужбовець, вирушаючи на фронт, передав співмешканці свою банківську картку. Чоловік довіряв їй та просив знімати кошти, обмінювати їх на валюту й відкладати на майбутні спільні придбання – автомобіль та будинок.

Однак замість цього жінка розпорядилася грошима на власний розсуд. Як встановили слідчі, з березня 2022 року по серпень 2023 року вона зняла з рахунку військового понад мільйон гривень та витратила ці кошти на відпочинок у Європі, особисті потреби та проведення часу з іншими чоловіками.

Правоохоронці опублікували листування між підозрюваною та військовим, де жінка пише: "За рік без тебе я об’їздила пів Європи. Таку красу бачила. Жила в шикарних апартаментах. Моря, океани, різні країни, гарна їжа, суперові чоловіки. А що бачив ти?".

Слідчі зазначають, що матеріальну шкоду потерпілому досі не відшкодували. Фастівська окружна прокуратура повідомила жінці про підозру у вчиненні крадіжки в особливо великому розмірі, скоєної в умовах воєнного стану. За цією статтею їй загрожує від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Нині розв’язують питання щодо обрання запобіжного заходу для зловмисниці. Досудове розслідування триває.

