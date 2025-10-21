Британець, який був у полоні, виграв унікальну судову справу проти Росії: важливі деталі

Колишній військовий із Великої Британії Шон Піннер, який воював на боці України та пережив російський полон, виграв унікальну судову справу проти Росії. Рішення про компенсацію ухвалив Солом'янський районний суд Києва, її сума не розголошується.

Піннер, який після звільнення отримав орден Мужності, в ефірі 24 Каналу розповів, що цей вердикт може стати прецедентом для інших жертв російської агресії. Він наголосив, що домагатиметься виконання рішення у судах Великої Британії.

Дивіться також Камера смертників, тортури та обмін на Медведчука: відверте інтерв'ю з британцем про жахи російського полону

Як рішення суду стало прецедентом?

Команда британських юристів подала позов до Солом'янського районного суду Києва після кількох місяців підготовки. Це перший випадок, коли іноземний військовий, звільнений із російського полону, зміг домогтися офіційного визнання тортур і порушення Женевських конвенцій. Суд визнав Росію відповідальною за жорстоке поводження з полоненим.

Ми вже маємо вердикт у Києві й тепер намагаємось добитися виконання цього рішення у Великій Британії. Це дозволить переслідувати російські активи й відкриє двері для всіх, хто постраждав від агресії,

– наголосив Піннер.

Рішення може стати сигналом для інших полонених, які пережили катування. Воно підтверджує, що навіть злочини держави-агресора можуть бути розглянуті в українських судах, якщо є задокументовані докази тортур.

Докази тортур, які оприлюднила Росія

Під час підготовки позову команда Піннера зібрала всі свідчення його перебування в полоні. До матеріалів долучили медичні записи, фото отриманих травм і відео катувань, які самі росіяни поширили у відкритому доступі. Саме ці матеріали стали ключовими доказами під час розгляду справи.

Усі мої події були задокументовані росіянами. Вони самі виклали це на загальний огляд, інтерв'ю, фіктивні суди, навіть кадри тортур,

– розповів колишній військовий.

Ці записи дозволили юристам відтворити хронологію злочинів – від полону до порушення Женевських конвенцій. На основі цієї доказової бази суд у Києві визнав відповідальність Росії за тортури полоненого.

Що відомо про британського військового Шона Піннера?