Британец, который был в плену, выиграл уникальное судебное дело против России: важные детали

Бывший военный из Великобритании Шон Пиннер, который воевал на стороне Украины и пережил российский плен, выиграл уникальное судебное дело против России. Решение о компенсации принял Соломенский районный суд Киева, ее сумма не разглашается.

Пиннер, который после освобождения получил орден Мужества, в эфире 24 Канала рассказал, что этот вердикт может стать прецедентом для других жертв российской агрессии. Он отметил, что будет добиваться исполнения решения в судах Великобритании.

Как решение суда стало прецедентом?

Команда британских юристов подала иск в Соломенский районный суд Киева после нескольких месяцев подготовки. Это первый случай, когда иностранный военный, освобожденный из российского плена, смог добиться официального признания пыток и нарушения Женевских конвенций. Суд признал Россию ответственной за жестокое обращение с пленным.

Мы уже имеем вердикт в Киеве и теперь пытаемся добиться выполнения этого решения в Великобритании. Это позволит преследовать российские активы и откроет двери для всех, кто пострадал от агрессии,

– подчеркнул Пиннер.

Решение может стать сигналом для других пленных, которые пережили пытки. Оно подтверждает, что даже преступления государства-агрессора могут быть рассмотрены в украинских судах, если есть задокументированные доказательства пыток.

Доказательства пыток, которые обнародовала Россия

Во время подготовки иска команда Пиннера собрала все свидетельства его пребывания в плену. К материалам приобщили медицинские записи, фото полученных травм и видео пыток, которые сами россияне распространили в открытом доступе. Именно эти материалы стали ключевыми доказательствами при рассмотрении дела.

Все мои события были задокументированы россиянами. Они сами выложили это на всеобщее обозрение, интервью, фиктивные суды, даже кадры пыток,

– рассказал бывший военный.

Эти записи позволили юристам воссоздать хронологию преступлений – от плена до нарушения Женевских конвенций. На основе этой доказательной базы суд в Киеве признал ответственность России за пытки пленного.

Что известно о британском военном Шоне Пиннере?