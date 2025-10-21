Пиннер, который после освобождения получил орден Мужества, в эфире 24 Канала рассказал, что этот вердикт может стать прецедентом для других жертв российской агрессии. Он отметил, что будет добиваться исполнения решения в судах Великобритании.
Как решение суда стало прецедентом?
Команда британских юристов подала иск в Соломенский районный суд Киева после нескольких месяцев подготовки. Это первый случай, когда иностранный военный, освобожденный из российского плена, смог добиться официального признания пыток и нарушения Женевских конвенций. Суд признал Россию ответственной за жестокое обращение с пленным.
Мы уже имеем вердикт в Киеве и теперь пытаемся добиться выполнения этого решения в Великобритании. Это позволит преследовать российские активы и откроет двери для всех, кто пострадал от агрессии,
– подчеркнул Пиннер.
Решение может стать сигналом для других пленных, которые пережили пытки. Оно подтверждает, что даже преступления государства-агрессора могут быть рассмотрены в украинских судах, если есть задокументированные доказательства пыток.
Доказательства пыток, которые обнародовала Россия
Во время подготовки иска команда Пиннера собрала все свидетельства его пребывания в плену. К материалам приобщили медицинские записи, фото полученных травм и видео пыток, которые сами россияне распространили в открытом доступе. Именно эти материалы стали ключевыми доказательствами при рассмотрении дела.
Все мои события были задокументированы россиянами. Они сами выложили это на всеобщее обозрение, интервью, фиктивные суды, даже кадры пыток,
– рассказал бывший военный.
Эти записи позволили юристам воссоздать хронологию преступлений – от плена до нарушения Женевских конвенций. На основе этой доказательной базы суд в Киеве признал ответственность России за пытки пленного.
Что известно о британском военном Шоне Пиннере?
- Шон Пиннер – бывший военный из Великобритании, который приехал в Украину в 2018 году. Сначала он работал инструктором по снайперской подготовке в Нацгвардии, а затем подписал контракт с морской пехотой. В 2020 году он женился на украинке и планировал остаться в Украине, занимаясь гуманитарной деятельностью после службы.
- В апреле 2022 года Пиннер попал в российский плен во время обороны Мариуполя. Так называемая "власть" оккупантов приговорила его к смертной казни, но уже в сентябре того же года освободили во время обмена пленными.
- Вместе с ним тогда вернули еще двух иностранцев – британца Эйдена Аслина и марокканца Брагима Саадуна.
- После освобождения Пиннер неоднократно рассказывал о пытках, голоде и пропаганде, которые пережил в плену. Он подчеркивал, что выжил только потому, что россияне планировали обменять его на Виктора Медведчука. Несмотря на пережитое, бывший военный продолжает свидетельствовать о преступлениях России.
- В 2025 году Соломенский суд Киева принял решение о выплате Пиннеру компенсации от России. Британец заявил, что деньги его не интересуют, главное – создать прецедент, чтобы другие пленные могли добиться справедливости в судах.