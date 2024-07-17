З полону повернули учасника "повітряного мосту", який літав на "Азовсталь"

Під час блокади Маріуполя деякі пілоти погоджувалися летіти на завод, де перебували наші захисники, щоб передати їм потрібне. Одного з учасників "повітряного мосту" вдалося повернути з полону.

З ворожого полону вдалося повернути учасника "повітряного мосту". Він добровільно погодився летіти на "Азовсталь", щоб допомогти підрозділам, які були там заблоковані.

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Кого ще вдалося повернути

Серед тих, кого обміняли 17 липня, 49 воїнів ЗСУ. Крім чоловіка, який літав на "Азовсталь", повернули також 2 військових із Повітряних сил. Крім цього, вдома тепер 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, 7 із Сил територіальної оборони, 5 прикордонників, 2 військових із Державної спеціальної служби транспорту й один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів,

– мовиться в повідомленні.

Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь (із них 13 – оборонці "Азовсталі"), 41 воював на Донецькому напрямку, по 9 – на Луганському та Запорізькому, по 3 – на Херсонському та Харківському.

Один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Його взяли у полон під час того, як він видавав гуманітарну допомогу.

Більшість із тих, кого вдалося обміняти, перебували в полоні з 2022 року. Також серед них є ті, хто вважався безвісти зниклими.

Багато українських бійців, які повертаються, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування.

Україна вдячна Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння та посередництво в підготовці обміну.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з ворожої неволі Координаційному штабу вдалося повернути 3405 людей.