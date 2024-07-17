Из плена вернули участника "воздушного моста", который летал на "Азовсталь"

Во время блокады Мариуполя некоторые пилоты соглашались лететь на завод, где находились наши защитники, чтобы передать необходимое. Одного из участников "воздушного моста" удалось вернуть из плена.

Из вражеского плена удалось вернуть участника "воздушного моста" на "Азовсталь". Он добровольно согласился лететь на завод, чтобы помочь подразделениям, которые были заблокированы там.

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Кого удалось вернуть

Среди тех, кого обменяли 17 июля – 49 воинов ВСУ. Кроме мужчины, который летал на "Азовсталь", вернули также 2 военных из Воздушных сил. Кроме этого, дома теперь 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, 7 военных из Сил территориальной обороны, 5 пограничников, 2 военных из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной общины.

Все освобожденные на этот раз – мужчины: 88 рядовых и сержантов, семеро офицеров,

– говорится в сообщении.

Среди наших ребят, которые получили наконец свободу, 23 человека защищали Мариуполь (из них 13 – защитники "Азовстали"), 41 из них был на Донецком направлении, по 9 – на Луганском и Запорожском, по 3 – на Херсонском и Харьковском.

Один из освобожденных моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка от оккупантов в составе Макаровской ТрО. Его взяли в плен во время того, как он выдавал гуманитарную помощь.

Большинство из тех, кого удалось обменять, находились в плену с 2022 года. Также среди них есть те, кто считался без вести пропавшими.

Значительное количество украинских бойцов, которые возвращаются, страдают от последствий ранений и имеют хронические заболевания, требующих длительного лечения.

Украина благодарна Объединенным Арабским Эмиратам за содействие и посредничество в подготовке обмена.

С начала полномасштабного вторжения это уже 54-й обмен пленными. Всего из вражеской неволи Координационному штабу удалось вернуть 3 405 человек.