Як Україні можуть допомогти війська партнерів: Світан назвав можливі сценарії

Видання Spiegel написало, що Польща і країни Балтії можуть ввести свої війська в Україну, якщо Росія матиме значні успіхи на фронті. Відомо, що окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Західні держави можуть прийняти рішення про участь своїх військ у протистоянні. Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан припустив 24 Каналу, як це може відбутися.

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Теоретично та технічно це можливо

Роман Світан зазначив, що росіяни останні кілька місяців намагаються прорвати лінію фронту на Донецькому та Покровському напрямках та вийти на оперативний простір. Для цього у них зібрана достатня кількість засобів та нові частини, які ще не входили у бойове зіткнення.

Вони чекають прориву фронту для того, щоб вийти на оперативку, дійти до Покровська, до лінії Покровськ – Білопілля. Це майже західні кордони Донецької області. Адміністративні кордони. Тому стратегічне завдання росіян розуміє наше військово-політичне керівництво та європейські країни-союзники,

– пояснив він.

Тому країни Заходу приймають рішення, якщо такі речі можуть статись, про участь своїх військ у протистоянні. Наприклад, це може бути участь західних військових для прикриття кордону з Білоруссю з боку України. Це приблизно тисяча кілометрів, якими керують російські загарбники.

Полковник запасу ЗСУ припустив, що аби дати можливість ЗСУ, наприклад, знятись з цих рубежів та перейти на східний фронт для відрізання прориву, західні війська можуть стати на їхнє місце.

"Припустимо, війська Польщі, країн Балтії можуть розвернутись вздовж українсько-білоруського кордону. Теоретично та технічно це можливо. Тому це не прямі боєзіткнення з російськими військами, а таке заміщення наших військ", – припустив військовий експерт.

Також Україна має кордон з невизнаним Придністров'ям. Там також стоять українській війська. Їх можна зняти та, наприклад, відправити на східний фронт, щоб зупинити російську армію. У такий спосіб там можуть розміщуватись західні війська.

Польща і країни Балтії не виключають введення військ в Україну