Загроза через "непередбачувані обставини": посольство просить поляків негайно виїхати з Білорусі
- Посольство Польщі закликало своїх громадян негайно залишити Білорусь.
- Попередження з'явилося після арешту польського ченця у Білорусі та спільних російсько-білоруських військових навчань, що збільшило напруженість у регіоні.
Посольство Польщі в Мінську оприлюднило термінове послання до громадян, які перебувають у Білорусі. Дипломати закликають поляків негайно залишити країну.
Про таке стало відомо з офіційного сайту польського уряду, передає 24 Канал із посиланням на WarszawaPigulce.
Чому поляки мають негайно виїхати з Білорусі?
У представництві Польщі попереджають про можливе закриття кордонів та інші непередбачувані обставини, які можуть ускладнити виїзд вже в найближчому майбутньому.
Громадянам Польщі, які перебувають на території Республіки Білорусь, наполегливо рекомендуємо покинути країну всіма доступними засобами,
– написали на офіційному сайті польського уряду.
Таке попередження з'явилося в день відновлення руху на польсько-білоруському кордоні після майже двотижневого закриття. У четвер, 25 вересня, кордон знову відкрили, але прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що у разі погіршення ситуації його можуть закрити повторно.
Нагадаємо! У Білорусі з 12 по 16 вересня тривали спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025", які завершилися днями, після чого Росія вивела свої війська з країни. Саме через можливу ескалацію з боку Білорусі у Польщі ухвалили рішення про закриття кордонів на час навчань.
Відомо, що екстрене звернення посольства стало реакцією на напружені події останніх тижнів.
Ще 5 вересня Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало перше попередження після арешту білоруським КДБ 27-річного польського ченця Григорія Гавела, якого режим Лукашенка звинуватив у шпигунстві.
Чоловіка затримали в місті Лепель, стверджуючи, що він збирав дані про спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025".
Білоруська пропаганда заявила, що у ченця нібито знайшли "секретний військовий документ". Польський уряд категорично відкидає ці звинувачення, називаючи справу провокацією.
Зауважте! Посольство наголошує, що у разі різкого погіршення безпекової ситуації евакуація може стати надзвичайно складною або навіть неможливою.
Для тих, хто планує покинути Білорусь у період закриття польсько-білоруського кордону, посольство радить скористатися альтернативними маршрутами через Литву або Латвію. Також можливі авіарейси з Міжнародного аеропорту Мінська.
Регіон перебуває в стані підвищеної напруги через війну та випадки свавільних арештів польських громадян,
– підкреслюють дипломати.
Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні?
- Маневри військ Росії та Білорус Москва використовувала для демонстрації своєї військової міці поблизу кордонів Євросоюзу, надсилаючи чіткі сигнали НАТО.
- Попри те, що навчання пройшли без критичних провокацій, уже у четвер, 25 вересня, Олександр Лукашенко зухвало оголосив, що ракетний комплекс "Орешник" нібито вже прямує до Білорусі.
- Натомість Польща розробляє законопроєкт, який дозволить збивати російські безпілотники та літаки над територією України без необхідності узгодження з НАТО чи ЄС.