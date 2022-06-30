Польща завершила будівництво 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю

Роботи зі спорудження фізичного шлагбаума на кордоні Польщі та Білорусі підходять до кінця. Вже розпочато встановлення електронного шлагбаума.

Окрім цього, огородження обладнають камерами та електронними датчиками, які дозволять фіксувати наближення до бар'єра.

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Натомість у Люблінському воєводстві, де природним бар'єром є Західний Буг, використовують інші способи зміцнення кордону.

Будівництво постійної огорожі на польсько-білоруському кордоні розпочали наприкінці січня 2022 року. Як і планувалося, паркан збудували за шість місяців. Сейм Польщі виділив на будівництво понад 400 мільйонів доларів.

Довжина 5-метрового паркану становить 186 кілометрів. На металеві бар'єри витратили 50 тисяч тонн сталі.

Чи буде кордон безпечним для тварин

У прикордонній службі Польщі повідомили, що у фізичному бар'єрі є 24 проходи для великих тварин і 140 тисяч отвори для дрібних тварин.

Чому Польща почала будувати кордон з Білоруссю

Минулого року Польща та країни Балтії звинуватили Білорусь і Росію в гібридній агресії з використанням штучно створених міграційних потоків на кордоні. Влітку 2021 року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею зібралися тисячі мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки.

Усі вони намагалися потрапити до Європейського Союзу. Тоді в деякі дні фіксували до 1 500 спроб нелегально перетнути кордон. Після цього країни, які зазнали атаки, були змушені ввести надзвичайний стан. До кордонів направили війська, щоб стримати біженців. У серпні того ж року Польща повідомила, що зробить на кордоні з Білоруссю величезний паркан і не пожартувала.

Наймасштабніша атака на кордоні сталася 16 листопада, тоді мігрантами, які намагалися незаконно потрапити в ЄС, керував заступник керівника державного прикордонного комітету Білорусі Роман Подлінєв. Його особу ідентифікували за фотографіями з місця подій.

В Європейському Союзі вважають, що до такого шантажу за допомогою біженців вдався самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, щоб помститися за санкції, які наклали на нього через встановлення диктатури в країні.

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