Збройні сили Польщі зміцнюють: як на плани влади реагує суспільство

Військова агресія росії в Україні змусила європейські країни замислитися над своєю безпекою. Зокрема, Польща зміцнює свою обороноздатність.

Про це 24 каналу розповів польський громадський діяч та науковець Ришард Купідура. За його словами, це вимушений крок, до якого країну підштовхує загроза з боку кремля.

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У Польщі заявили про наміри створити найсильніші сухопутні війська серед європейських країн НАТО. Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак пояснив, що польська армія повинна бути настільки численною та сильною, щоб саме її існування відлякало потенційного агресора.

Реакція польського суспільства

Купідура вважає, що зміцнення армії – цілком логічний крок, якого вимагає сьогоднішня ситуація.

Якщо поруч війна, то треба зміцнювати свою армію. Це роблять усі сусіди росії,

– зазначив активіст.

Він додав, що польське суспільство також чудово розуміє загрозу з боку москви та цілком підтримує ініціативу влади щодо посилення армії.

"Гарантій безпеки забагато не буває"

Купідура розповів, що він подорожував з лікарем із Фінляндії незадовго до того, як ця країна оголосила про намір вступити до НАТО.

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"Цей лікар пояснив, що у Фінляндії зараз якщо ти проти вступу країни у НАТО, то у тебе мають бути дуже сильні аргументи. І треба готуватися до непростої дискусії. Адже фіни зрозуміли, що їм це зараз потрібно", – сказав науковець.

За його словами, така сама ситуація спостерігається у польському суспільстві.

Хоча Польща вже є членом НАТО і це дає певні гарантії безпеки. Але їх (гарантій безпеки – 24 канал) ніколи забагато не буває,

– наголосив Купідура.

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