Вооруженные силы Польши укрепляют: как на планы власти реагирует общество
Военная агрессия россии в Украине заставила европейские страны задуматься о своей безопасности. В частности, Польша укрепляет свою обороноспособность.
Об этом 24 канала рассказал польский общественный деятель и ученый Ришард Купидура. По его словам, это вынужденный шаг, к которому страну подталкивает угроза со стороны кремля.
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В Польше заявили о намерениях создать сильнейшие сухопутные войска среди европейских стран НАТО. Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объяснил, что польская армия должна быть настолько многочисленной и сильной, чтобы ее существование отпугивало потенциального агрессора.
Реакция польского общества
Купидура считает, что укрепление армии – вполне логичный шаг, которого требует сегодняшняя ситуация.
Если рядом война, то нужно укреплять свою армию. Это делают все соседи россии,
– отметил активист.
Он добавил, что польское общество прекрасно понимает угрозу со стороны москвы и полностью поддерживает инициативу власти по усилению армии.
"Гарантий безопасности слишком много не бывает"
Купидура рассказал, что он путешествовал с врачом из Финляндии незадолго до того, как эта страна объявила о намерении вступить в НАТО.
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"Этот врач объяснил, что в Финляндии сейчас, если ты против вступления страны в НАТО, то у тебя должны быть очень сильные аргументы. И надо готовиться к непростой дискуссии. Ведь финны поняли, что им это сейчас нужно", – сказал ученый.
По его словам, такая же ситуация наблюдается в польском обществе.
Хотя Польша уже является членом НАТО, это дает определенные гарантии безопасности. Но их (гарантий безопасности – 24 канал) никогда слишком много не бывает,
– подчеркнул Купидура.
Купидура рассказал о намерениях польских властей: смотрите видео
НАТО усиливает позиции: главное
- российское вторжение в Украину заставило Швецию и Финляндию пересмотреть историческую позицию по военному нейтралитету. Обе страны на фоне угроз со стороны России 18 мая официально подали заявку на вступление в альянс. А 5 июля главы МИД обеих стран зафиксировали Североатлантические устремления в соответствующих документах о вступлении.
- Литва из-за российской угрозы готовится увеличить военное присутствие НАТО на своей территории. В частности, в стране создается инфраструктура и другие объекты для расширения контингента альянса.
- В конце июня на фоне многочисленных угроз Литве со стороны России в соседней Латвии также решили усилить оборону страны. Там развернули поставленную Испанией батарею зенитно-ракетного комплекса NASAMS класса "земля – воздух".