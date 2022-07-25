Вооруженные силы Польши укрепляют: как на планы власти реагирует общество

Военная агрессия россии в Украине заставила европейские страны задуматься о своей безопасности. В частности, Польша укрепляет свою обороноспособность.

Об этом 24 канала рассказал польский общественный деятель и ученый Ришард Купидура. По его словам, это вынужденный шаг, к которому страну подталкивает угроза со стороны кремля.

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В Польше заявили о намерениях создать сильнейшие сухопутные войска среди европейских стран НАТО. Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объяснил, что польская армия должна быть настолько многочисленной и сильной, чтобы ее существование отпугивало потенциального агрессора.

Реакция польского общества

Купидура считает, что укрепление армии – вполне логичный шаг, которого требует сегодняшняя ситуация.

Если рядом война, то нужно укреплять свою армию. Это делают все соседи россии,

– отметил активист.

Он добавил, что польское общество прекрасно понимает угрозу со стороны москвы и полностью поддерживает инициативу власти по усилению армии.

"Гарантий безопасности слишком много не бывает"

Купидура рассказал, что он путешествовал с врачом из Финляндии незадолго до того, как эта страна объявила о намерении вступить в НАТО.

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"Этот врач объяснил, что в Финляндии сейчас, если ты против вступления страны в НАТО, то у тебя должны быть очень сильные аргументы. И надо готовиться к непростой дискуссии. Ведь финны поняли, что им это сейчас нужно", – сказал ученый.

По его словам, такая же ситуация наблюдается в польском обществе.

Хотя Польша уже является членом НАТО, это дает определенные гарантии безопасности. Но их (гарантий безопасности – 24 канал) никогда слишком много не бывает,

– подчеркнул Купидура.

Купидура рассказал о намерениях польских властей: смотрите видео

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