Как сообщают ВС Латвии, ЗРК NASAMS развернули на латвийской военной авиабазе в Лиелварде.
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Известно, что этот процесс проходит в рамках наращивания присутствия НАТО в регионе.
Сегодня, 26 июня, из-за необходимости укрепления обороноспособности Балтийского региона после российского вторжения в Украину на базе ВВС Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде,
– говорится в сообщении.
Батарея норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS является системой ПВО средней дальности с радиусом действия до 100 километров, в состав входят ракеты, радиолокационная станция, командный состав, а также обслуживающий персонал в подразделениях по 100 человек.
Латвия начинает формировать бригаду международных сил
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил изданию Delfi , что вместе с союзниками по НАТО страна начинает формировать бригаду международных сил.
"Развертывание современных систем противовоздушной обороны в Латвии благодаря решительности правительства Испании является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего альянса", – сказал он.
Вместе с ЗРК в Латвию прибыли 85 военных, присоединившихся к примерно 500 бойцам вооруженных сил Испании, которые уже находятся в странах Балтии.
Новая угроза со стороны России
- На днях Литва запретила транзит подсанкционных российских товаров через свою территорию. Не могут ехать ни грузовики, ни поезда. Они объяснили, что просто выполняют санкционную политику ЕС. Тем временем в России серьезно "подгорело" из-за этих ограничений. Во враждебном МИДе назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств.
- Кроме этого, там стали громко рассказывать, что у них "развязаны руки". И совсем скоро начали обучение в Калининградской области с "Градами" и "Ураганами". А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще заговорил , что таким образом Литва фактически объявила войну.
- Литва ответила на угрозы России . В МИД подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок не будет.
- МИД Украины встал на защиту литовских друзей . Министр Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.
- Следует отметить, что Литва, Латвия и Эстония являются странами НАТО, а США дали однозначный ответ по предотвращению России прибегать к военным действиям.