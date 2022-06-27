Как сообщают ВС Латвии, ЗРК NASAMS развернули на латвийской военной авиабазе в Лиелварде.

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Известно, что этот процесс проходит в рамках наращивания присутствия НАТО в регионе.

Сегодня, 26 июня, из-за необходимости укрепления обороноспособности Балтийского региона после российского вторжения в Украину на базе ВВС Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде,

– говорится в сообщении.

Батарея норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS является системой ПВО средней дальности с радиусом действия до 100 километров, в состав входят ракеты, радиолокационная станция, командный состав, а также обслуживающий персонал в подразделениях по 100 человек.

Латвия начинает формировать бригаду международных сил

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил изданию Delfi , что вместе с союзниками по НАТО страна начинает формировать бригаду международных сил.

"Развертывание современных систем противовоздушной обороны в Латвии благодаря решительности правительства Испании является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего альянса", – сказал он.

Вместе с ЗРК в Латвию прибыли 85 военных, присоединившихся к примерно 500 бойцам вооруженных сил Испании, которые уже находятся в странах Балтии.

Новая угроза со стороны России

На днях Литва запретила транзит подсанкционных российских товаров через свою территорию. Не могут ехать ни грузовики, ни поезда. Они объяснили, что просто выполняют санкционную политику ЕС. Тем временем в России серьезно "подгорело" из-за этих ограничений. Во враждебном МИДе назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств.

Кроме этого, там стали громко рассказывать, что у них "развязаны руки". И совсем скоро начали обучение в Калининградской области с "Градами" и "Ураганами". А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще заговорил , что таким образом Литва фактически объявила войну.

Литва ответила на угрозы России . В МИД подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок не будет.

МИД Украины встал на защиту литовских друзей . Министр Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.

Следует отметить, что Литва, Латвия и Эстония являются странами НАТО, а США дали однозначный ответ по предотвращению России прибегать к военным действиям.

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