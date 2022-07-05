Швеция и Финляндия смогут участвовать почти во всех мероприятиях НАТО

Главы МИД Швеции и Финляндии зафиксировали североатлантические стремления в соответствующих документах о вступлении, сообщает 24 канал. Протоколы о присоединении будут направлены для ратификации во все страны НАТО в соответствии с их национальными процедурами.

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Финляндия и Швеция с протоколом о вступлении станут членами-наблюдателями в НАТО. Обе страны смогут участвовать почти во всех мероприятиях Альянса.

В то же время подписание протокола еще не является окончательным присоединением Швеции и Финляндии к НАТО. Теперь каждой стране НАТО нужно отдельно ратифицировать нового члена, вступающего в военный союз. Этот процесс может занять от месяца до года.

Финляндия и Швеция закончили переговоры о вступлении в НАТО

Как информировала пресс-служба Альянса, 4 июля Финляндия и Швеция закончили переговоры о вступлении в НАТО. О вступлении обеих стран в НАТО было обсуждено во время саммита в Мадриде.

Обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, правовые и военные обязанности и обязательства членства в НАТО.