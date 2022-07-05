Швеція та Фінляндія зможуть брати участь майже в усіх заходах НАТО

Очільники МЗС Швеції та Фінляндії зафіксували Північноатлантичні прагнення у відповідних документах про вступ, повідомляє 24 канал. Протоколи про приєднання будуть надіслані для ратифікації в усі країни НАТО відповідно до їхніх національних процедур.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столенберг відкрив церемонію підписання протоколу про приєднання словами "Це історичний момент". Також на церемонії були присутні міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде та міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто відповідно.

Пекка Хаавісто заявив, що Фінляндія збільшить силу НАТО. "Разом ми сильніші", – сказав він.

Фінляндія та Швеція з протоколом про вступ стануть членами-спостерігачами в НАТО. Обидві країни зможуть брати участь майже в усіх заходах Альянсу.

Водночас підписання протоколу ще не є остаточним приєднанням Швеції та Фінляндії до НАТО. Тепер кожній країні НАТО потрібно окремо ратифікувати нового члена, який вступає у військовий союз. Цей процес може зайняти від місяця до року.

Очікується, що Конгрес США ратифікує угоду наприкінці літа.

Фінляндія та Швеція закінчили переговори про вступ у НАТО

Як інформувала пресслужба Альянсу, 4 липня Фінляндія та Швеція закінчили переговори про вступ у НАТО. Про вступ обох країн до НАТО було обговорено під час саміту в Мадриді.

Обидві країни офіційно підтвердили свою готовність і здатність виконувати політичні, правові та військові обов'язки та зобов'язання членства в НАТО.

На саміті НАТО узгодити вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Російська агресія проти України змінила історичну політику військового нейтралітету у Швеції та Фінляндії. Обидві країни 18 травня офіційно подали заявку на вступ до Альянсу.

Та вступ Швеції та Фінляндії до НАТО блокувала Туреччина. Але 28 червня усі розбіжності було вирішено. Туреччина, Швеція і Фінляндія підписали меморандум який підтверджує, що Анкара підтримає запрошення обидві країни стати членами НАТО.

Після цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Фінляндія та Швеція вже отримали офіційне запрошення на приєднання до Альянсу.

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