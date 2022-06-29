Після повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну Фінляндія та Швеція виявили бажання якомога швидше. Вони хочуть вбезпечити себе від нападу Росії, адже Кремль показав, що збирається провадити загарбницьку діяльність щодо сусідніх країн.

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НАТО запрошує Швецію та Фінляндію приєднатися до Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Фінляндія та Швеція вже отримали офіційне запрошення на приєднання до Альянсу. Як тільки Туреччина перестала перешкоджати їхньому вступу, для цього не залишилося жодних перепон.

Генсек НАТО раніше повідомляв, що приєднання Швеція та Фінляндії до НАТО буде найшвидшим в історії Альянсу.

Приєднання Фінляндії та Швеції зробить їх безпечнішими, НАТО – сильнішим, а євроатлантичний регіон – більш безпечним. Безпека Фінляндії та Швеції має безпосереднє значення для Альянсу, в тому числі під час процесу вступу,

– йдеться в офіційному повідомленні НАТО.

Як довго триватиме вступ та які будуть подальші кроки

За словами Столтенберга, тепер кожна країна-член НАТО повинна ратифікувати приєднання Фінляндії та Швеції у своїх парламентах. Заявникам потрібно продемонструвати, що вони відповідають усі стандартам Альянсу у політиці, законодавстві та збройних силах. У НАТО переконані, що цей процес не займе багато часу, адже і Швеція, і Фінляндія – це сильні демократії з сильними військами.

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