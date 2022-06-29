После полномасштабного вторжения российских кафиров в Украину Финляндия и Швеция изъявили желание как можно скорее. Они хотят обезопасить себя от нападения России, ведь Кремль показал, что собирается проводить захватническую деятельность по соседству.

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НАТО приглашает Швецию и Финляндию присоединиться к Североатлантическому союзу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия и Швеция уже получили официальное приглашение на присоединение к Альянсу. Как только Турция перестала препятствовать их вступлению, для этого не осталось никаких препятствий.

Генсек НАТО ранее сообщал, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО будет самым быстрым в истории Альянса.

Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более безопасными, НАТО – сильнее, а евроатлантический регион – более безопасным. Безопасность Финляндии и Швеции имеет непосредственное значение для Североатлантического союза, в том числе во время вступления,

– говорится в официальном сообщении НАТО.

Как долго будет продолжаться вступление и какие будут дальнейшие шаги

По словам Столтенберга, теперь каждая страна-член НАТО должна ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к своим парламентам. Заявители должны продемонстрировать, что они соответствуют всем стандартам Североатлантического союза в политике, законодательстве и вооруженных силах. В НАТО убеждены, что этот процесс не займет много времени, ведь Швеция и Финляндия – это сильные демократии с сильными войсками.

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