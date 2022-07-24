Польша хочет иметь армию, чтобы ее существование отпугивало врага

Вицепремьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объяснил, что его страна стремится создать сильнейшие сухопутные войска, поскольку верит, что Россия не ударит сильного противника.

Кстати Польша вслед за Британией заявила о готовности учить украинских военных

По его словам, польская армия должна быть столь многочисленной и сильной, чтобы ее существование отпугало потенциального агрессора. Блащак заявил, что Россия бьет, когда видит слабость.

кремлевские властители не будут бить по сильным. Когда видят слабость, они атакуют. Как по артиллерии, так и по бронетехнике более сильной страны в Европе, в конце концов, не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с россией и на севере, и фактически, в военном плане, со стороны Беларуси,

– сказал Блащак.

Россия из-за нападения на Украину получила расширение НАТО

Российское вторжение в Украину заставило Швецию и Финляндию пересмотреть историческую позицию по военному нейтралитету. Обе страны на фоне угроз российской стороны 18 мая официально подали заявку на вступление в Альянс .

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО блокировала Турция. Однако 28 июня все разногласия были решены: Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум , подтверждающий, что Анкара поддержит приглашение обе страны стать членами НАТО.

5 июля Финляндия и Швеция стали еще на шаг ближе к вступлению в НАТО. Главы МИД обеих стран зафиксировали Североатлантические устремления в соответствующих документах о вступлении.

Из-за вступления Швеции и Финляндии и НАТО Россия практически потеряет контроль над Балтийским морем.

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