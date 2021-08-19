Польща зміцнює кордон з Білоруссю через наплив мігрантів з Іраку, Сирії та Афганістану

У Польщі зміцнюють кордон з Білоруссю, щоб захиститися від напливу мігрантів з Іраку, Сирії та Афганістану. До посилення лінії розмежування залучили понад 900 військовослужбовців.

На польсько-білоруському кордоні також встановлюють загорожу з колючого дроту. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Маріуш Блащак.

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Інформагенція AP пише, що колючий дріт вже прокладено на майже 100 із 418 кілометрів, скоро загорожа буде готова ще на ділянці у 50 кілометрів.

Прикордонні служби країни не дозволять нелегальним мігрантам потрапити до Польщі,

– зазначив заступник глави внутрішніх справ Мацей Васик.

Польща звинуватила Білорусь у шантажі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив режим Лукашенка у шантажі.

Оскільки білоруські прикордонники не пропускають мігрантів назад у Білорусь, а Польща, Латвія та Литва, куди намагаються потрапити втікачі, не пускають їх до себе. Через це на кордоні спалахують сутички.

Не буде такого, щоб шантаж з боку Лукашенка змушував нас прийняти будь-кого,

– наголосив глава польського уряду.

Прикордонникам вдалося зупинити 1342 нелегали. Ще 758 осіб були затримані та розміщені у "закритих центрах".

Ситуація з мігрантами, яких пропускає Білорусь

Литва, до якої мігранти прагнули потрапити у першу чергу, вже навіть будує на кордоні загорожі з колючого дроту. Нелегали їдуть здебільшого з Афганістану та Іраку, як припускають польські силовики, а для проникнення на територію Євросоюзу використовують Білорусь.

Річ у тім, що там за рухами мігрантів зараз геть не стежать, і, вочевидь, цілком свідомо. У такий спосіб режим Лукашенка намагається помститися за санкції, які вводять у Європі проти білоруського диктатора за виборчі фальсифікації та порушення прав людини.

Глави урядів Литви, Латвії та Естонії тим часом зробили спільну заяву, в якій закликають ввести нові санкції проти Білорусі – якраз за організацію нелегальної міграції до Європейського Союзу.

У міноборони Польщі 18 серпня поінформували, що у серпні незаконно перетнути кордон і потрапити до країни намагалися 2100 осіб.

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