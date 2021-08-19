Польша укрепляет границу с Беларусью из-за наплыва мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана

В Польше укрепляют границу с Беларусью, чтобы защититься от наплыва мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана. К усилению линии разграничения привлекли более 900 военнослужащих.

На польско-белорусской границе также устанавливают ограду из колючей проволоки. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мариуш Блащак.

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Информагентство AP пишет, что колючая проволока уже проложена на почти 100 из 418 километров, скоро ограда будет готова еще на участке в 50 километров.

Пограничные службы страны не позволят нелегальным мигрантам попасть в Польшу,

– отметил заместитель главы внутренних дел Мацей Васик.

Польша обвинила Беларусь в шантаже

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил режим Лукашенко в шантаже.

Поскольку белорусские пограничники не пропускают мигрантов обратно в Беларусь, а Польша, Латвия и Литва, куда пытаются попасть беглецы, не пускают их к себе. Из-за этого на границе часто вспыхивают конфликты и стычки.

Не будет такого, чтобы шантаж со стороны Лукашенко заставлял нас принять кого-либо,

– подчеркнул глава польского правительства.

Пограничникам удалось остановить 1342 нелегала. Еще 758 человек были задержаны и размещены в "закрытых центрах".

Ситуация с мигрантами, которых пропускает Беларусь

Литва, в которую мигранты стремились попасть в первую очередь, уже даже строит на границе заграждения из колючей проволоки. Нелегалы едут в основном из Афганистана и Ирака, как предполагают польские силовики, а для проникновения на территорию Евросоюза используют Беларусь.

Дело в том, что там за движениями мигрантов сейчас совсем не следят, и, очевидно, вполне сознательно. Таким образом режим Лукашенко пытается отомстить за санкции, которые вводят в Европе против белорусского диктатора за избирательные фальсификации и нарушения прав человека.

Главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии тем временем сделали совместное заявление, в котором призывают ввести новые санкции против Беларуси – как раз за организацию нелегальной миграции в Европейский Союз.

В минобороны Польши 18 августа проинформировали, что в августе незаконно пересечь границу и попасть в страну пытались 2100 человек.

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