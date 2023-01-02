Цвях у труну повоєнного порядку: у Польщі назвали ризики, якщо Путіну збережуть обличчя
Джерело:PAP
У Польщі вкотре розкритикували ідею шодо збереження обличчя кремлівському диктатору Владіміру Путіну. Там вважають, що це може поставити хрест на повоєнному порядку.
Відповідну заяву зробив постійний представник Польщі в ООН Кшиштоф Щерський. Він вважає, що західні спроби зберегти обличчя Путіну лише остаточно доб'ють міжнародний порядок, який склався після Другої світової війни.
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У Польщі закликають вирішити питання Росії
На його думку, ключовим питанням для того, як пройде новий рік, буде те, чи відбудеться перелом у війні в Україні і за яких умов. Щерський зазначив, що для змісту миру найважливішим питанням буде те, як вирішуватимуть питання з Росією.
"Чи можливо, що російський імперіалізм буде визнаний ідеологією, яка загрожує світовому порядку, на тій же підставі, на якій свого часу був визнаний німецький нацизм? Бо якби це сталося, то це відкрило б шлях до повторення рішень, прийнятих після закінчення Другої світової війни – позбавлення Росії інструментів грати роль глобальної наддержави (у тому числі в ООН), віддання під міжнародний суд воєнних злочинців у погонах і костюмах, включно з Путіним, виплата воєнних репарацій та інші подібні заходи", – переконаний Щерський.
За його словами, якщо візьме гору варіант "наведення порядку" і збереження обличчя Путіна, це може стати "останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, символізованого принципами Статуту ООН".
Що відомо про гарантії безпеки для Росії
- Французький президент Еммануель Макрон нещодавно заявив, що Захід повинен подумати про гарантії безпеки для Росії, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні. Відповідну позицію Макрон також висловлював навесні 2022 року, за що отримав порцію критики.
- Нове висловлювання президента Франції знову не знайшло підтримки ні в Україні, ні на Заході. У Польщі заявили, що гарантії безпеки потрібні не Росії, а Україні та країнам Центральної та Східної Європи.
- Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський сказав, що заяви Макрона про "гарантії" для Росії – це стратегічна помилка. Він наголосив, що Росії ніхто не загрожує, тому ніяких гарантій не потрібно.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що не варто шукати вихід для Росії. За його словами, Макрон робить це даремно. У Фінляндії теж заявили, що гарантії безпеки потрібні сусідам Росії, а не країні-агресорці.