Гвоздь в гроб послевоенного порядка: в Польше назвали риски, если Путину сохранят лицо

В Польше в очередной раз раскритиковали идею о сохранении лица кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Там считают, что это может поставить крест в послевоенном порядке.

Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский. Он считает, что западные попытки сохранить лицо Путину только окончательно добьются международный порядок, сложившийся после Второй мировой войны.

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По его мнению, ключевым вопросом для того, как пройдет новый год, будет то, произойдет ли перелом в войне в Украине и при каких условиях. Щерский отметил, что для содержания мира самым важным вопросом будет то, как будут решать вопросы с Россией.

"Возможно ли, что российский империализм будет признан идеологией, угрожающей мировому порядку, на том же основании, на котором в свое время был признан немецкий нацизм? Ведь если бы это произошло, то это открыло бы путь к повторению решений, принятых после окончания Второй мировой войны – лишение России инструментов играть роль глобальной сверхдержавы (в том числе в ООН), отдания под международный суд военных преступников в погонах и костюмах, включая Путина, выплата военных репараций и другие подобные меры", – убежден Щерский.

По его словам, если возобладает вариант "наведения порядка" и сохранения лица Путина, это может стать "последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, символизированного принципами Устава ООН".

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