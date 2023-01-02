Відповідну заяву зробив постійний представник Польщі в ООН Кшиштоф Щерський. Він вважає, що західні спроби зберегти обличчя Путіну лише остаточно доб'ють міжнародний порядок, який склався після Другої світової війни.

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На його думку, ключовим питанням для того, як пройде новий рік, буде те, чи відбудеться перелом у війні в Україні і за яких умов. Щерський зазначив, що для змісту миру найважливішим питанням буде те, як вирішуватимуть питання з Росією.

"Чи можливо, що російський імперіалізм буде визнаний ідеологією, яка загрожує світовому порядку, на тій же підставі, на якій свого часу був визнаний німецький нацизм? Бо якби це сталося, то це відкрило б шлях до повторення рішень, прийнятих після закінчення Другої світової війни – позбавлення Росії інструментів грати роль глобальної наддержави (у тому числі в ООН), віддання під міжнародний суд воєнних злочинців у погонах і костюмах, включно з Путіним, виплата воєнних репарацій та інші подібні заходи", – переконаний Щерський.

За його словами, якщо візьме гору варіант "наведення порядку" і збереження обличчя Путіна, це може стати "останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, символізованого принципами Статуту ООН".

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