Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский. Он считает, что западные попытки сохранить лицо Путину только окончательно добьются международный порядок, сложившийся после Второй мировой войны.
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В Польше призывают решить вопрос России
По его мнению, ключевым вопросом для того, как пройдет новый год, будет то, произойдет ли перелом в войне в Украине и при каких условиях. Щерский отметил, что для содержания мира самым важным вопросом будет то, как будут решать вопросы с Россией.
"Возможно ли, что российский империализм будет признан идеологией, угрожающей мировому порядку, на том же основании, на котором в свое время был признан немецкий нацизм? Ведь если бы это произошло, то это открыло бы путь к повторению решений, принятых после окончания Второй мировой войны – лишение России инструментов играть роль глобальной сверхдержавы (в том числе в ООН), отдания под международный суд военных преступников в погонах и костюмах, включая Путина, выплата военных репараций и другие подобные меры", – убежден Щерский.
По его словам, если возобладает вариант "наведения порядка" и сохранения лица Путина, это может стать "последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, символизированного принципами Устава ООН".
Что известно о гарантиях безопасности для России
- Французский президент Эммануэль Макрон недавно заявил, что Запад должен подумать о гарантиях безопасности для России, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине. Соответствующее положение Макрон также высказывал весной 2022 года, за что получил порцию критики.
- Новое высказывание президента Франции снова не нашло поддержки ни в Украине, ни на Западе. В Польше заявили, что гарантии безопасности нужны не России, а Украине и странам Центральной и Восточной Европы.
- Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сказал, что заявления Макрона о "гарантиях" для России – это стратегическая ошибка. Он подчеркнул, что России никто не угрожает, поэтому никаких гарантий не требуется.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что не следует искать выход для России. По его словам, Макрон делает это зря. В Финляндии тоже заявили, что гарантии безопасности нужны соседям России, а не стране-агрессорке.