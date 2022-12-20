Об этом Сауле Нииностио сказал в рамках встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Риге. Похожее мнение также высказали премьер-министр Эстонии и президент Литвы.

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России можно предоставить ту же безопасность, которую она готова обещать соседям

В Риге журналисты спросили у нескольких руководителей государств их мнение по поводу одиозных утверждений Эммануэля Макрона. В частности, побеседовали с президентом Финляндии.

Сауле Нииностио задал риторический вопрос о том, кому на самом деле нужны "гарантии безопасности". И сразу же ответил, что они необходимы соседям России.

Если Россия способна предоставлять какие-либо гарантии безопасности своим соседям, то почему бы не предоставить ей не менее надежные гарантии безопасности такого же уровня? Настолько же надежны, как и те, которые они дают,

– заметил Нииностьо.

Похожего мнения придерживаются и лидеры других стран. Например, президент Литвы Гитанас Науседа ответил журналистам, что Россия должна предоставлять гарантии безопасности Украине и странам Европы, но отнюдь не наоборот.

Премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что ни одна страна на Россию нападения не собирается. Поэтому опасения Кремля по безопасности – абсурдны.

Проблемы безопасности россиян не реальны. С другой стороны, проблемы безопасности Украины и Европы в целом,

– объяснила Каллас.

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