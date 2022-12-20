Об этом Сауле Нииностио сказал в рамках встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Риге. Похожее мнение также высказали премьер-министр Эстонии и президент Литвы.
Читайте также Вязала носки, а деньги передавала Украине: Зеленский рассказал историю школьницы из Финляндии
России можно предоставить ту же безопасность, которую она готова обещать соседям
В Риге журналисты спросили у нескольких руководителей государств их мнение по поводу одиозных утверждений Эммануэля Макрона. В частности, побеседовали с президентом Финляндии.
Сауле Нииностио задал риторический вопрос о том, кому на самом деле нужны "гарантии безопасности". И сразу же ответил, что они необходимы соседям России.
Если Россия способна предоставлять какие-либо гарантии безопасности своим соседям, то почему бы не предоставить ей не менее надежные гарантии безопасности такого же уровня? Настолько же надежны, как и те, которые они дают,
– заметил Нииностьо.
Похожего мнения придерживаются и лидеры других стран. Например, президент Литвы Гитанас Науседа ответил журналистам, что Россия должна предоставлять гарантии безопасности Украине и странам Европы, но отнюдь не наоборот.
Премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что ни одна страна на Россию нападения не собирается. Поэтому опасения Кремля по безопасности – абсурдны.
Проблемы безопасности россиян не реальны. С другой стороны, проблемы безопасности Украины и Европы в целом,
– объяснила Каллас.
Обратите внимание Иллюзии мирного времени: хватит ли у Европы оружия для самозащиты и поддержки Украины
Демарш Макрона и резонанс вокруг "гарантий безопасности": что известно
- Приблизительно две недели назад президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном интервью заявил, что Запад должен предоставить России "гарантии безопасности". Он также раскритиковал идею расширения НАТО, потому что опасается, что размещение вооружений оборонного альянса вблизи может спровоцировать Россию.
- В Евросоюзе остро отреагировали на подобные высказывания французского лидера. Особенно они возмутили страны Балтии, Польшу и Словакию. инициировали демарш на этот счет.
- Представители этих государств издали директору Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции письменный демарш. Кроме того, председательствующая в Совете Евросоюза Чехия разослала образцы демарша в столице других стран-членов.