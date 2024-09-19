Ідея, відірвана від реальності, – в ОП відреагували на заяву Польщі про референдум в Криму

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в окупованому Криму треба провести референдум. Для цього він запропонував передати півострів під мандат ООН і "відкласти питання на 20 років".

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що важко зрозуміти логіку процесу, який пропонує Сікорський. Він додав, що, ймовірно, у пана міністра працює "креативна група", яка генерує подібні ідеї.

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Чому ідея неприйнятна

Добре відомо, що Крим – це анексована територія. Росія захопила її силовим шляхом. Це єдине правильне тлумачення. Тому півострів треба повернути державі, якій він по праву належить.

Незрозуміло до чого тут мандат ООН і термін 20 років. Усім відомо, хто така Росія. Вона точно не чекатиме стільки часу, натомість активно вкладатиме кошти в пропаганду, як робить це зараз. Тож взагалі нереалістично виглядає ідея віддати Крим під мандат ООН, а через 20 років провести абстрактний референдум.

Я навіть не розумію, як сам для себе логічно це може пояснити пан Сікорський. Тому для мене тут все очевидно. Звісно, будь-хто має право на будь-які ідеї. Проте в кого тут суб'єктність? В України. Хто веде війну? Також Україна. Що таке територія Криму? Це територія України,

– наголосив Михайло Подоляк.

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До того ж ми бачимо, як зараз працює ООН. Ця організація не має можливостей на щось суттєво впливати. Росія або програє війну й тоді не треба ні з ким обговорювати мандати, або Росія не програє та заморозить конфлікт. Тоді ніхто точно ніхто ніяких мандатів не даватиме, адже країна-агресорка на це не погодиться.

Хотілося б чути реалістичні оцінки. А вони сьогодні прості: Росія має програти, а для цього потрібна необхідна кількість ресурсу. Україна вже показала, як можна його витрачати, масштабувати війну на територію агресора та вчинити певні соціальні заворушення. Тому треба працювати в реалістичних напрямках, а не генерувати ідеї, які відірвані від реальності,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що "Крим – символічно важливий для Владіміра Путіна, але є стратегічно значущою територією для України". Він запропонував передати півострів ООН для підготовки "чесного референдуму" й перевірки, "хто є законними жителями Криму".