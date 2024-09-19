Идея, оторванная от реальности, – в ОП отреагировали на заявление Польши о референдуме в Крыму

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в оккупированном Крыму надо провести референдум. Для этого он предложил передать полуостров под мандат ООН и "отложить вопрос на 20 лет".

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что трудно понять логику процесса, который предлагает Сикорский. Он добавил, что, вероятно, у господина министра работает "креативная группа", которая генерирует подобные идеи.

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Почему идея неприемлема

Хорошо известно, что Крым – это аннексированная территория. Россия захватила ее силовым путем. Это единственное правильное толкование. Поэтому полуостров надо вернуть государству, которому он по праву принадлежит.

Непонятно при чем здесь мандат ООН и срок 20 лет. Всем известно, кто такая Россия. Она точно не будет ждать столько времени, зато активно вкладывать средства в пропаганду, как делает это сейчас. Поэтому вообще нереалистично выглядит идея отдать Крым под мандат ООН, а через 20 лет провести абстрактный референдум.

Я даже не понимаю, как сам для себя логично это может объяснить господин Сикорский. Поэтому для меня здесь все очевидно. Конечно, любой имеет право на любые идеи. Однако у кого здесь субъектность? У Украины. Кто ведет войну? Также Украина. Что такое территория Крыма? Это территория Украины,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

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К тому же мы видим, как сейчас работает ООН. Эта организация не имеет возможностей на что-то существенно влиять. Россия или проигрывает войну, и тогда не надо ни с кем обсуждать мандаты, или Россия не проиграет и заморозит конфликт. Тогда никто точно никаких мандатов не будет давать, ведь страна-агрессор на это не согласится.

Хотелось бы слышать реалистичные оценки. А они сегодня просты: Россия должна проиграть, а для этого нужно необходимое количество ресурса. Украина уже показала, как можно его использовать, масштабировать войну на территорию агрессора и совершить определенные социальные беспорядки. Поэтому надо работать в реалистичных направлениях, а не генерировать идеи, которые оторваны от реальности,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что "Крым – символически важен для Владимира Путина, но является стратегически значимой территорией для Украины". Он предложил передать полуостров ООН для подготовки "честного референдума" и проверки, "кто является законными жителями Крыма".