Написав на пам'ятнику "Слава УПА": в МЗС прокоментували затримання 17-річного українця у Польщі
- У Польщі затримали 17-річного українця, підозрюваного у написанні "Слава УПА" на пам'ятнику, його взято під варту на 3 місяці.
- МЗС України повідомило, що консульська посадова особа контактує з місцевими правоохоронними органами, а справа перебуває на контролі установи.
Напередодні у Польщі затримали 17-річного громадянина України, якого підозрюють у написанні "Слава УПА" на пам'ятниках. Наразі його взято під варту на 3 місяці.
Про це у коментарі 24 Каналу повідомили в МЗС України.
Дивіться також У Польщі можуть запровадити кримінальну відповідальність за демонстрацію символіки ОУН-УПА
Як в МЗС прокоментували затримання неповнолітнього українця в Польщі?
У Польщі затримали 17-річного українця, який, як стверджується, намалював червоно-чорний прапор та залишив напис "Слава УПА" на пам'ятнику загиблим у Волинській трагедії.
В МЗС розповіли, що, за попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взяли під варту на три місяці.
Консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами, направлено відповідний запит для з'ясування обставин події,
– розповіли в МЗС.
Зауважимо, що підозрюваних, ймовірно, було щонайменше двоє. У МЗС зазначили, що справа перебуває на контролі установи.
Нагадаємо, за даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, 17-річний хлопець діяв на замовлення іноземних спецслужб з метою зіпсувати відносини між поляками та українцями.