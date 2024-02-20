Перекреслений прапор ЄС: яка атмосфера панує серед польських протестувальників на кордоні

20 лютого польські фермери почали масштабно блокувати кордон з Україною. Зокрема, на деяких ПП не пропускають не лише вантажні автомобілі, але й легкові та автобуси.

Вже утворилися кілометрові черги, деякі водії тиждень живуть у своїх фурах. Ведуча 24 Каналу Софія Трощук помітила під час протесту цікаву деталь на кордоні "Медика – Шегині".

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Позиція польських фермерів

Поляки вийшли на протест через політику ЄС. Мовляв, на польських аграріїв вже діють їхні вимоги, а на Україну ні, і транзит дозволений. Таким чином українське зерно дешевше за польське і, мовляв, створює конкуренцію. Це поляки відобразили під час протесту, перекресливши маркером прапор ЄС, який висить близько до кордонів.

"Дуже дивний кадр, тому що Польща і Євросоюз – це, здавалось би, демократія, і країни-члени, які зараз там є, поки радіють цьому. Але, бачите, протестувальників не влаштовує політика Єврокомісії, Брюсселю, загалом, яка стосується агропродукції, яка надходить з України зокрема", – зазначила Трощук.

Ведуча поспілкувалася з польськими фермерами, які кажуть, мовляв, українське збіжжя неякісне, але доказів цьому навести не можуть. Протестувальники не мають якогось конкретного списку вимог і коли, власне, вони розблокують кордон.

Дуже часто серед цих протестувальників є такі, які намагаються відтворювати російську пропаганду. Вони нам говорили про те, що ця війна не така, як нам тут в Україні видається, виявляється, вона достатньо далеко від них, та інше,

– додала вона.

Польські фермери зазначають, що їх не чує жодна влада. А стоять вони на кордоні за свої гроші.

"Ми всі тут стоїмо за свої гроші. І два роки тому ті самі люди були тут, щоб допомагати вам. Я два роки теж тут був і за свої гроші купив машину товаришу, який пішов воювати на схід. Тоді два роки тому я був за українців, я зараз стою тут за свої інтереси та інтереси колег", – пояснив польський фермер-протестувальник.

Ситуація з чергами

За словами Софії Трощук, черги з фур, які прямують до України, тягнуться на десятки кілометрів і розриваються на великі міста, де не можна стояти на узбіччях дороги за польськими правилами. Тому достеменно порахувати, скільки автівок стоїть кожному пункті, пропуску складно.

"Деякі водії розповідають про те, що поза чергою пропускають, наприклад, польські вантажівки. Протестувальники кажуть, будемо пропускати одну автівку на годину, і вони пропускають польську фуру, а українські водії сидять і мерзнуть, тому що погода зараз насправді по цій лінії кордону жахлива", – наголосила ведуча.

Як раніше повідомлялося, вже декілька днів поспіль українські водії стоять на кордоні, а дехто узагалі тиждень. Поблизу немає ні магазинів, ні туалетів, закінчується пальне.

Я економлю на їжі, щоб можна було заправитися,

– зауважив один український водій в інтерв'ю.

За його підрахунками, за сьогоднішній день проїхало усього дві автівки з гуманітарним вантажем. Тому черги відтягуються все далі.

Блокування кордону: основне