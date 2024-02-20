Про це 24 Каналу зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він пояснив, які пункти пропуску заблоковані і для яких транспортних засобів.

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Блокування пунктів пропуску

Польські фермери блокують 6 напрямків пунктів пропуску. Зокрема, "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Шегині", "Рава-Руська" та "Краківець". Спочатку не пропускали вантажні транспортні засоби, які рухалися на виїзд з Польщі і навпаки.

"Станом на ранок 20 лютого за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, сукупно на всіх цих шести напрямках на території Польщі в бік України стоїть більше 2500 вантажівок. Найбільше напроти пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин", – повідомив Демченко.

До 20 лютого рух не блокувався для легкових автомобілів та автобусів. Але сьогодні протестувальники масштабували свої дії. Станом на 14 годину, за словами речника ДПСУ, повноцінно не заблокованим є напрямок виїзду з України у напрямку пункту пропуску "Краківець".

Всі решта напрямків як в бік України, так і на виїзд з України по всіх цих шести пунктах пропуску є заблокованими повністю,

– зазначив він.

Як повідомив Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини":

напрямки пунктів пропуску "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" повністю заблоковані для руху усіх транспортних засобів;

в обох напрямках заблоковано рух для вантажівок до пунктів пропуску "Шегині" та "Ягодин". Останній не блокується для інших транспортних засобів;

в бік України заблокований для вантажівок "Краківець", але для інших транспортних засобів рух вільний в обох напрямках.

"На жаль, польські фермери на окремих напрямках пунктів пропуску, зокрема "Устилуг", "Угринів" та "Рава-Руська" також блокують рух інших категорій транспорту – легкових автомобілів та автобусів як на виїзд з Польщі, так і ті, що могли слідувати в Україну з Польщі в своїх інтересів", – додав спікер.

Відповідь українських перевізників

У відповідь на тотальне блокування кордону поляками українські активісти розпочали свою мирну акцію. Вона розпочалася о 12 годині дня 20 лютого на пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краківець" і "Шегині". Організатори не дозволяють польським вантажівкам об'їжджати чергу.

"Зараз ускладнений рух для усіх транспортних засобів як українських, так іноземних. Українські перевізники декілька днів перебувають біля пунктів пропуску "Ягодин", а зараз "Краківець", "Шегині", "Рава-Руська", щоб показати невдоволення тим, що відбувається на території Польщі. І якщо з'являється вантажівка на іноземній реєстрації, дати зрозуміти: в таку гру можна грати по обидва боки кордону", – прокоментував Демченко.

Офіційна реакція України

Крім того, що поляки блокують рух вантажівок та інших транспортних засобів, вони розсипали зерно з залізничних вагонів "Укрзалізниці", яке прямувало транзитом до Німеччини.

Це неприпустимі дії, бо висипати збіжжя – це ганебне явище, яке ми маємо на даний момент. Розширення блокування руху для звичайних громадян, які перетинають кордон легковими автомобілями, робить їх заручниками ситуації або чиїхось інтересів,

– наголосив речник ДПСУ.

У свою чергу Президент України Володимир Зеленський розкритикував блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною. Він зазначив, що питання швидше не в зерні, а в політиці. Оскільки "через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту", – зазначив глава держави. Він наголосив, що потрібні спільні рішення.

За словами Андрія Демченка, прикордонники у свою чергу не можуть відреагувати на ситуацію, оскільки блокування відбувається за межами пунктів пропуску на автошляхах.

"Звісно, що ця ситуація повністю на контролі посольства України в Польщі, яке її відстежує і намагається вплинути. Але хто саме, якщо говорити про польську сторону, може вплинути на польських фермерів, мені складно дати зараз цьому оцінку", – додав він.

Нагадаємо, тривалі протести на кордоні вже відбувалися у 2023 році. Поляки пояснюють, що почали блокування через політику ЄС щодо українського зерна. Мовляв, на польських аграріїв вже діють їхні вимоги, а на Україну ні і транзит дозволений. Таким чином українське зерно дешевше за польське і, мовляв, створює конкуренцію.

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