Об этом 24 Каналу рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он объяснил, какие пункты пропуска заблокированы и для каких транспортных средств.

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Блокирование пунктов пропуска

Польские фермеры блокируют 6 направлений пунктов пропуска. В частности, "Ягодын", "Устилуг", "Угринов", "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец". Сначала не пропускали грузовые транспортные средства, которые двигались на выезд из Польши и наоборот.

"По состоянию на утро 20 февраля по информации, которую мы имеем от польских пограничников, совокупно на всех этих шести направлениях на территории Польши в сторону Украины стоит более 2500 грузовиков. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодын", – сообщил Демченко.

До 20 февраля движение не блокировалось для легковых автомобилей и автобусов. Но сегодня протестующие масштабировали свои действия. По состоянию на 14 часов, по словам представителя ГПСУ, полноценно не заблокировано направление выезда из Украины в направлении пункта пропуска "Краковец".

Все остальные направления как в сторону Украины, так и на выезд из Украины по всем этим шести пунктам пропуска заблокированы полностью,

– отметил он.

Как сообщил Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости":

направления пунктов пропуска "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" полностью заблокированы для движения всех транспортных средств;

в обоих направлениях заблокировано движение для грузовиков к пунктам пропуска "Шегини" и "Ягодын". Последний не блокируется для других транспортных средств;

в сторону Украины заблокирован для грузовиков "Краковец", но для других транспортных средств движение свободно в обоих направлениях.

"К сожалению, польские фермеры на отдельных направлениях пунктов пропуска, в частности "Устилуг", "Угринов" и "Рава-Русская" также блокируют движение других категорий транспорта – легковых автомобилей и автобусов как на выезд из Польши, так и те, что могли следовать в Украину из Польши в своих интересах", – добавил спикер.

Ответ украинских перевозчиков

В ответ на тотальное блокирование границы поляками украинские активисты начали свою мирную акцию. Она началась в 12 часов дня 20 февраля на пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Организаторы не позволяют польским грузовикам объезжать очередь.

"Сейчас затруднено движение для всех транспортных средств как украинских, так и иностранных. Украинские перевозчики несколько дней находятся возле пунктов пропуска "Ягодын", а сейчас "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская", чтобы показать недовольство тем, что происходит на территории Польши. И если появляется грузовик на иностранной регистрации, дают понять: в такую игру можно играть по обе стороны границы", – прокомментировал Демченко.

Официальная реакция Украины

Кроме того, что поляки блокируют движение грузовиков и других транспортных средств, они рассыпали зерно из железнодорожных вагонов "Укрзализныци", которое направлялось транзитом в Германию.

Это недопустимые действия, потому что высыпать зерно – это позорное явление, которое мы имеем на данный момент. Расширение блокировки движения для обычных граждан, которые пересекают границу на легковых автомобилях, делает их заложниками ситуации или чьих-то интересов,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной. Он отметил, что вопрос скорее не в зерне, а в политике. Поскольку "через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта", отметил глава государства. Он подчеркнул, что нужны совместные решения.

По словам Андрея Демченко, пограничники, в свою очередь, не могут отреагировать на ситуацию, поскольку блокирование происходит за пределами пунктов пропуска на автодорогах.

"Разумеется, что эта ситуация полностью на контроле посольства Украины в Польше, которое ее отслеживает и пытается повлиять. Но кто именно, если говорить о польской стороне, может повлиять на польских фермеров, мне сложно дать сейчас этому оценку", – добавил он.

Напомним, длительные протесты на границе уже происходили в 2023 году. Поляки объясняют, что начали блокировку из-за политики ЕС в отношении украинского зерна. Мол, на польских аграриев уже действуют их требования, а на Украину нет и транзит разрешен. Таким образом украинское зерно дешевле польского и, мол, создает конкуренцию.

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