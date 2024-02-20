Днем 20 февраля митингующие снова перекрыли железную дорогу и и в очередной раз рассыпали зерно из грузового вагона на пути. Один из соорганизаторов акции протеста заявил, что это произошло якобы "из-за эмоций".

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Польский министр поддержал протесты

Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман заявил, что польские фермеры, которые блокируют границу с Украиной, протестуют "за достойное дело".

Я так понимаю, они вышли на дороги. Фермеры имеют право на протест, они имеют право выражать это различными способами,

– подчеркнул польский чиновник.

Гетман заметил на том, что по состоянию на сейчас польские фермеры якобы находятся в очень сложной ситуации.

Говорится, что их расходы на сельскохозяйственное производство чрезвычайно выросли, что непосредственно влияет и рентабельность.

Несмотря на это, польский министр все же добавил, что с пониманием относится к эмоциям "президента страны, которая находится в состоянии войны".

Протест фермеров не имеет ничего общего с политикой. Видимо, это не впервые, когда Зеленский делает достаточно резкие заявления. Я пытаюсь понять человека, на которого оказывается огромное давление, хотя я не согласен с тем, что он говорит,

– заявил Гетман.

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