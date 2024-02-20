Днем 20 февраля митингующие снова перекрыли железную дорогу и и в очередной раз рассыпали зерно из грузового вагона на пути. Один из соорганизаторов акции протеста заявил, что это произошло якобы "из-за эмоций".
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Польский министр поддержал протесты
Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман заявил, что польские фермеры, которые блокируют границу с Украиной, протестуют "за достойное дело".
Я так понимаю, они вышли на дороги. Фермеры имеют право на протест, они имеют право выражать это различными способами,
– подчеркнул польский чиновник.
Гетман заметил на том, что по состоянию на сейчас польские фермеры якобы находятся в очень сложной ситуации.
Говорится, что их расходы на сельскохозяйственное производство чрезвычайно выросли, что непосредственно влияет и рентабельность.
Несмотря на это, польский министр все же добавил, что с пониманием относится к эмоциям "президента страны, которая находится в состоянии войны".
Протест фермеров не имеет ничего общего с политикой. Видимо, это не впервые, когда Зеленский делает достаточно резкие заявления. Я пытаюсь понять человека, на которого оказывается огромное давление, хотя я не согласен с тем, что он говорит,
– заявил Гетман.
Ситуация на украинско-польской границе набирает обороты: главное
- На пункте пропуска "Медика – Шегини" польские фермеры полностью заблокировали движение грузов полностью заблокировали движение грузовиков. Они не сообщили, до какого времени продлится блокирование пункта пропуска. В то же время возле пункта пропуска "Долгобичув – Угринов" протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 20 февраля.
- В частности, на "Зосин – Устилуг" с 13:00 по 16:00 20 февраля протестующие планируют ограничить движение автобусов, грузовых и легковых машин в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью. У "Дорогуск – Ягодин" до 19:00 планируют полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях.
- Отмечается, что на пункте пропуска "Корчевая – Краковец" до 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. В то же время автобусы, микроавтобусы, легковые авто в оба направления смогут свободно двигаться.
- Кроме того, возле "Гребене – Рава-Русская" протестующие с 13:00 20 февраля полностью заблокировали движение в обоих направлениях для всего транспорта, кроме того, что везет критически важные грузы и гуманитарную помощь.