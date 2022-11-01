Після атаки дронами на Полтавщині почалися аварійні відключення світла

1 листопада на Полтавщині чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. Наразі у регіоні почали відключати електроенергію.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. До речі, також над регіоном збили 3 ворожі БпЛА.

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На Полтавщині відключили світло

Як розповів Лунін, зранку на Полтавщині застосовані аварійні відключення споживачів електроенергії. Наразі вони охоплюють усі 10 черг.

Погодинні відключення сьогодні не застосовували,

– зазначив очільник регіону.

Полтавський міський голова Олександр Мамай наголосив, що 1 листопада зранку в місті діють аварійні відключення електроенергії. Щодо погодинних відключень – їх сьогодні не застосовуватимуть.

"Це вимушений крок. Зберігайте спокій. Дякую за розуміння", – написав мер.

Атака Полтавщини 1 листопада: що відомо

Раніше Лунін заявив, що над Полтавщиною – ворожі БпЛА, 3 з яких збили. Ще кілька зафіксували над областю.

О пів на п'яту ранку глава ОВА доповнив інформацію: "Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо – жертв немає".

Через масовану атаку українці були без світла

Окупанти завдали масової ракетної атаки по Україні 31 жовтня. Вони атакували об'єкти критичної інфраструктури на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Буковині.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що загалом пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах.

Ворог запустив понад 50 ракет, 44 з яких збили сили ППО.

Через це в Україні вводили екстрені відключення світла. Так, у Києві були перебої зі світлом та водопостачанням.

Через ранкові атаки у Харківській області скасували графіки погодинних відключень електроенергії. Однак невдовзі будуть нові.

Перебої зі світлом також були на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Українців просять суттєво економити електроенергію, аби зменшити навантаження на енергосистему.

Зауважимо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що після перших двох атак у жовтні енергетики вже використали запас обладнання, який був на складах. За його словами, певну кількість обладнання змогли придбати. Втім, його вартість сягає сотень мільйонів доларів.

Варте уваги – У ДТЕК заявили, що світла може не бути довго: дивіться відео