После атаки дронами в Полтавской области начались аварийные отключения света

1 ноября на Полтавщине четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты. Сейчас в регионе начали отключать электроэнергию.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Кстати, также над регионом сбили 3 вражеских БпЛА.

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В Полтавской области отключили свет

Как рассказал Лунин, утром в Полтавской области применены аварийные отключения потребителей электроэнергии. В настоящее время они охватывают все 10 очередей.

Почасовые отключения сегодня не применяли,

– отметил глава региона.

Полтавский городской голова Александр Мамай подчеркнул, что утром 1 ноября в городе действуют аварийные отключения электроэнергии. Относительно почасовых отключений – их сегодня не будут применять.

"Это вынужденный шаг. Сохраняйте спокойствие. Спасибо за понимание", – написал мэр.

Атака Полтавщины 1 ноября: что известно

Ранее Лунин заявил, что над Полтавщиной – вражеские БпЛА, 3 из которых сбили. Еще несколько зафиксировали над областью.

В половине пятого утра глава ОВА дополнил информацию: "Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты. На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно – жертв нет".

Из-за массированной атаки украинцы были без света

Оккупанты нанесли массовую ракетную атаку по Украине 31 октября. Они атаковали объекты критической инфраструктуры в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и Буковине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в общей сложности повреждено 18 объектов в 10 регионах.

Враг запустил более 50 ракет, 44 из которых сбили силы ПВО.

Поэтому в Украине вводили экстренные отключения света. Так, в Киеве были перебои со светом и водоснабжением.

Из-за утренних атак в Харьковской области отменили графики почасовых отключений электроэнергии. Однако скоро будут новые.

Перебои со светом были также на Днепропетровщине и Запорожье. Украинцев просят существенно экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Отметим, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что после первых двух атак в октябре энергетики уже использовали запас находившегося на складах оборудования. По его словам, определенное количество оборудования смогли приобрести. Впрочем, его стоимость достигает сотен миллионов долларов.

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