После атаки дронами в Полтавской области начались аварийные отключения света
Источник:Дмитрий Лунин
1 ноября на Полтавщине четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты. Сейчас в регионе начали отключать электроэнергию.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Кстати, также над регионом сбили 3 вражеских БпЛА.
Важно Света может не быть долго: ДТЭК использовал весь запас для восстановления энергосистемы
В Полтавской области отключили свет
Как рассказал Лунин, утром в Полтавской области применены аварийные отключения потребителей электроэнергии. В настоящее время они охватывают все 10 очередей.
Почасовые отключения сегодня не применяли,
– отметил глава региона.
Полтавский городской голова Александр Мамай подчеркнул, что утром 1 ноября в городе действуют аварийные отключения электроэнергии. Относительно почасовых отключений – их сегодня не будут применять.
"Это вынужденный шаг. Сохраняйте спокойствие. Спасибо за понимание", – написал мэр.
Атака Полтавщины 1 ноября: что известно
Ранее Лунин заявил, что над Полтавщиной – вражеские БпЛА, 3 из которых сбили. Еще несколько зафиксировали над областью.
В половине пятого утра глава ОВА дополнил информацию: "Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты. На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно – жертв нет".
Из-за массированной атаки украинцы были без света
- Оккупанты нанесли массовую ракетную атаку по Украине 31 октября. Они атаковали объекты критической инфраструктуры в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и Буковине.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в общей сложности повреждено 18 объектов в 10 регионах.
- Враг запустил более 50 ракет, 44 из которых сбили силы ПВО.
- Поэтому в Украине вводили экстренные отключения света. Так, в Киеве были перебои со светом и водоснабжением.
- Из-за утренних атак в Харьковской области отменили графики почасовых отключений электроэнергии. Однако скоро будут новые.
- Перебои со светом были также на Днепропетровщине и Запорожье. Украинцев просят существенно экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Отметим, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что после первых двух атак в октябре энергетики уже использовали запас находившегося на складах оборудования. По его словам, определенное количество оборудования смогли приобрести. Впрочем, его стоимость достигает сотен миллионов долларов.
Достойно внимания – В ДТЭК заявили, что света может не быть долго: смотрите видео