Дмитрий Лунин – глава Полтавской ОВА – призвал людей находиться в укрытиях гражданской защиты. Это спасает жизнь.

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В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях. Подробная информация будет позже,

– заявил Лунин.

В сети сообщали об атаке города дронами-камикадзе.

Кроме того, сообщали о взрывах в Днепре. В сети люди публикуют кадры пожара в одном из районов города.

В то же время, официального подтверждения или опровержения информации пока не было.

По состоянию на 02:42 воздушная тревога продолжается в следующих областях:

Сумской;

Полтавской;

Запорожский;

Днепропетровской;

Харьковской;

Луганской (длится с апреля 2022 года).

Массированная атака 31 октября

Людей призывают не пренебрегать воздушными тревогами. Россия – страна-террорист, которая продолжает цинично атаковать Украину. В течении 31 октября захватчики атаковали Украину 50 ракетами. К счастью, защитники украинского неба сбили 44 из них.

Россияне атаковали Украину ракетами Х-101 и Х-555. Их враг запускал из района Каспийского моря. Оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре Украины.

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