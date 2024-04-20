Який заклик до фермерів зробив Туск: Чаленко припустив, чи він подіє
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною. Попередні спроби української та польської влади домовитися з протестувальники були неуспішні.
Ігор Чаленко, керівник Центру аналізу та стратегії, розповів 24 каналу, що, разом із закликом до фермерів, Туск вказав на важливий аспект – прикордонна територія визнана як об'єкт критичної інфраструктури. Польська влада має право на пряме силове втручання, проте прем'єр-міністр Польщі не хоче, щоб це відбулося. Туск розраховує на мирне врегулювання цієї ситуації.
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Чи припинять поляки мітингувати
Чаленко зауважив, якщо польські фермери, які є активістами, продовжать ці акції протесту, то політика польської центральної влади зміниться. Це питання потрібно вирішити в рамках квітня, до виборів у Європарламенті, адже може розпочатись передвиборча гра тих, кому вигідні протести.
Зараз єдине "вікно можливостей". Туск буде робити все, аби ці мітинги були прибрані,
– сказав він.
Україна давно вже передала свої пропозиції щодо стабілізації конфлікту на кордоні, на польському рівні вони погоджені.
Польська й українська влада розуміють, як виходити із цієї сільськогосподарської кризи. Я думаю, що це питання з блокуванням кордону завершиться найближчим часом,
– припустив Ігор Чаленко.
Польські фермери блокують кордон з Україною
- Польські аграрії припинили блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Страйкарі 16 квітня завершили блокування руху перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів". Рух вантажівок відбувається в обох напрямках.
- Прем’єр-міністр України зазначив, що 28 березня делегації провели черговий раунд українсько-польських міжурядових консультацій. Шмигаль заявив, що діалог є, а всі пункти плану деблокади виконуються.
- Українські аграрії сподівались, що зможуть вільно реалізовувати свою продукцію на внутрішньому ринку ЄС. У Європі посилюють тиск на український експорт сільськогосподарської продукції, такої як кукурудза, мʼясо птиці та цукор.