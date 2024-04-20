Який заклик до фермерів зробив Туск: Чаленко припустив, чи він подіє

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною. Попередні спроби української та польської влади домовитися з протестувальники були неуспішні.

Ігор Чаленко, керівник Центру аналізу та стратегії, розповів 24 каналу, що, разом із закликом до фермерів, Туск вказав на важливий аспект – прикордонна територія визнана як об'єкт критичної інфраструктури. Польська влада має право на пряме силове втручання, проте прем'єр-міністр Польщі не хоче, щоб це відбулося. Туск розраховує на мирне врегулювання цієї ситуації.

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Чи припинять поляки мітингувати

Чаленко зауважив, якщо польські фермери, які є активістами, продовжать ці акції протесту, то політика польської центральної влади зміниться. Це питання потрібно вирішити в рамках квітня, до виборів у Європарламенті, адже може розпочатись передвиборча гра тих, кому вигідні протести.

Зараз єдине "вікно можливостей". Туск буде робити все, аби ці мітинги були прибрані,

– сказав він.

Україна давно вже передала свої пропозиції щодо стабілізації конфлікту на кордоні, на польському рівні вони погоджені.

Польська й українська влада розуміють, як виходити із цієї сільськогосподарської кризи. Я думаю, що це питання з блокуванням кордону завершиться найближчим часом,

– припустив Ігор Чаленко.

Польські фермери блокують кордон з Україною