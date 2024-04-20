Какой призыв к фермерам сделал Туск: Чаленко предположил, подействует ли он

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной. Предыдущие попытки украинских и польских властей договориться с протестующими были неуспешны.

Игорь Чаленко, руководитель Центра анализа и стратегии, рассказал 24 каналу, что, вместе с призывом к фермерам, Туск указал на важный аспект – пограничная территория признана как объект критической инфраструктуры. Польские власти имеют право на прямое силовое вмешательство, однако премьер-министр Польши не хочет, чтобы это произошло. Туск рассчитывает на мирное урегулирование этой ситуации.

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Прекратят ли поляки митинговать

Чаленко отметил, если польские фермеры, которые являются активистами, продолжат эти акции протеста, то политика польской центральной власти изменится. Этот вопрос нужно решить в рамках апреля, до выборов в Европарламенте, ведь может начаться предвыборная игра тех, кому выгодны протесты.

Сейчас единственное "окно возможностей". Туск будет делать все, чтобы эти митинги были убраны,

– сказал он.

Украина давно уже передала свои предложения по стабилизации конфликта на границе, на польском уровне они согласованы.

Польская и украинская власть понимают, как выходить из этого сельскохозяйственного кризиса. Я думаю, что этот вопрос с блокированием границы завершится в ближайшее время,

– предположил Игорь Чаленко.

Польские фермеры блокируют границу с Украиной