Попзірки ГРУ: чому Україну має цікавити повернення Петрова і Боширова

Всесвітньо відомі "солсберійські туристи" з російської розвідки Руслан Боширов та Олександр Петров знову опинились у центрі скандалу, через причетність до диверсії у Чехії.

Цього разу скандальна історія, яка розгортається навколо російських розвідників, є особливо цікавою для України. Оскільки дуже тісно із нею пов’язана.

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Це співробітники Головного розвідувального управління Росії (офіційна назва – Головне розвідувальне управління Генерального Штабу Російської Федерації).

Лідер групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв пояснює, що обидва вони – співробітники елітного підрозділу російської розвідки, який спеціалізується на диверсійній та "брудній" роботі за межами Росії.

Серед операцій, у яких підозрюють співробітників цього підрозділу:

кампанія політичної дестабілізації в Молдові у 2016 році,

участь у спробі просербського держперевороту в Чорногорії у 2016році,

спроби отруїти болгарського торговця зброєю Ємельяна Гебрєва у 2015 році,

участь у демонстраціях на підтримку незалежності Каталонії у 2017 році,

участь у спробі отруєння Новачком Сергія і Юлії Скрипалів у 2018 році.

За даними журналістів, обидва вони переїхали в Москву у 2010 році, де й отримали свої нові особистості. До осені 2014 року обидва були зареєстровані за адресою, де розташована штаб-квартира ГРУ.

Справжнє ім'я Руслана Боширова – Анатолій Чепіга. Він народився в 1979 році в селі Миколаївка в Смідовічского районі Єврейської автономної області. Є полковником. Закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище. Одружений, має двох дітей.

Учасник війни в Чечні та агресії проти України. Має звання героя Росії. За інформацією російського видання "Новая газета", Чепіга отримав нагороду за російську операцію в Криму, де він ще у чині підполковника командував зведеним загоном спецпризначення. За даними іншого російського видання "Центр управління розслідуваннями", Чепіга дістав нагороду за операцію з евакуації Януковича у лютому 2014 року з України.

Справжнє ім'я Олександра Петрова – Олександр Мішкін. Він народився в липні 1979 року у селі Лойга Архангельської області. Навчався на лікаря в одній з військових академій Росії й проходив підготовку військового лікаря для ВМФ у Військово-медичної академії де вивчав психологію підводників. ГРУ запропонувало Мішкіну роботу під час навчання.

Є більш "засекреченим", аніж Чепіга – фахівцям сайту Bellingcat знадобилось трохи більше часу, щоб визначити його справжню особу. За словами британських розслідувачів, Мішкін залишив в інтернеті та інших джерелах значно менше слідів, ніж Чепіга.

У 2011—2018 роках багато разів відбував у закордонні відрядження. Bellingcat визначила багаторазові поїздки в Україну у 2013 році та невизнану Придністровську республіку.

У 2014 році отримав звання героя Росії. Як припускали журналісти – за терористичну діяльність в Україні.

Після того, як британські правоохоронці заявили, що підозрюють їх в отруєнні нервово-паралітичною речовиною групи "Новичок" колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в англійському місті Солсбері.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній радянський та російський офіцер військової розвідки. До 1999 року співробітник ГРУ; полковник запасу Збройних сил Росії. 2006 року був засуджений в Росії за статтею "державна зрада" за шпигунство на користь Британії.



2010 року в процесі обміну на спійманих у США російських шпигунів-нелегалів, був амністованим президентом Медведєвим і висланий за межі РФ. Після чого оселився у Британії. Консультував різні європейські спецслужби з питань роботи російської агентури.

Одразу після скандалу зі спробою отруєння Скрипаля "Петров" і "Боширов" дали інтерв'ю головному редактору російського пропагандистського каналу RT Маргариті Симоньян. Вони заявили, що не є співробітниками ГРУ, непричетні до отруєння Скрипаль, працюють в фітнес-індустрії й приїжджали в Солсбері виключно заради того, аби помилуватись шпилями Солсберійського собору.

Це інтерв’ю принесло їм навіть більшу популярність, ніж звинувачення в отруєнні Скрипалів. Після нього народилась хвиля мемів про "любителів солсберійських шпилів" та похідних жартів на цю тему.

Тому що чеське видання Lidovky повідомило, що "Петров" та "Боширов" були на місці вибуху у чеському Врбетице 15 жовтня 2014 року, за день до того, як склад боєприпасів злетів у повітря.

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Вибух на складах стався 16 жовтня 2014 року та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Ці склади озброєння у східній частині Чехії не належали Міноборони Чехії. Вони використовувалися комерційною компанією, яка офіційно займається торгівлею зброєю – Imex Group. Відразу після вибухів в уряді Чехії повідомили, що на час інциденту велася підготовка до експорту підірваної зброї до Болгарії. Тепер, за 6,5 років, керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

Повідомляється, що російські агенти проникли в будівлю 15 жовтня і заклали там вибуховий пристрій. Однак, швидше за все, він вибухнув раніше, ніж планувалося.

Ймовірно, вони хотіли вбити когось, кому призначалася зброя. Це слідча версія,

– заявило на умовах анонімності джерело, наближене до слідства.

За даними поліції, тоді Мішкін і Чепіга використовували різні особистості під час свого п’ятиденного перебування у Чехії.

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За даними поліції, спочатку вони були ідентифіковані за двома російськими паспортами на вже відомі всьому світу імена Александра Петрова і Руслана Боширова. Потім – за молдовським паспортом, на ім'я Ніколая Попа і паспортом, виданим Таджикистаном, на ім'я Руслана Табарова.

Україна у цій історії проходить ледь не червоною ниткою через всі повороти сюжету.

По-перше, встановити, що пара російських розвідників перебувала тоді у Празі вдалось завдяки українці. Про те, що Мішкін і Чепіга у 2014 році відвідували Прагу розслідувачі дізнались, ще коли досліджували справу про отруєння Скрипаля.

Тоді вони знайшли в акаунті "Руслана Боширова" у Facebook фотографію з центру Праги, викладену 11 жовтня 2014 року. За даними журналістів, Чепіга завів собі сторінку і виклав це фото після того, як познайомився у празькому кафе з дівчиною з України і захотів додати її в друзі. Пізніше перебування і Чепіги, і Мишкова в Празі було підтверджено джерелами чеських ЗМІ.

Раніше вважалось, що цей візит був пов'язаний виключно із підготовкою операції по отруєнню Скрипаля. Скрипаль тоді також приїжджав до Праги, де консультував місцеві спецслужби про діяльність російських розвідників.

Тепер цей візит російських агентів пояснюється ще і тим, що вони відвідували склади боєприпасів компанії Imex Group.

По-друге, отримувачем зброї, яка вибухнула тоді на складах була болгарська компанія Emco. Вона, як і компанія, яка використовувала склади, належить болгарському бізнесмену, легальному торговцю зброєю Єміліану Гебрєву. Він, до речі, невдовзі після вибухів у Чехії також став об’єктом атаки російських агентів – у 2015 році його двічі отруїли нерво-паралітичною речовиною "Новічок".

Гебрєв був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, у тому числі у розпал активної фази протистояння російській агресії на Донбасі.

Зараз російські журналісти-розслідувачі, які розбирають історію Мішкіна і Чепіги, стверджують, що метою їх празької операції був зрив постачання озброєння до України та послаблення її позицій у війні із Росією.

Також зауважимо, що сам Гебрєв заперечує будь-яку свою причетність у цій історії: і до складів, і до зброї, яка на них була, і до постачання товарів до України.

По-третє, Україні важливо стежити за всіма деталями цього розслідування та розуміти, як було організовано диверсію.

Від початку російської агресії Україною прокотилась хвиля вибухів на різних військових складах.

Вибухи на військових складах в Україні / Інфографіка 24 канал

Після кожного з цих вибухів слідство розглядало версію диверсії, але всі ці розслідування не мали жодних конкретних результатів. В окремих випадках навіть лунали заяви, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради свідомо відкидала "все, що підтверджує російський слід" у катастрофі.

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Історія із диверсією на складах у Чехії – зайвий привід краще придивитись до українських арсеналів та розібратись в історіях порушення їхньої безпеки.