Попри збитки компанії: правління "Нафтогазу" отримало 610 мільйонів винагороди у 2021 році
Джерело:"Економічна правда"
"Нафтогаз" у 2020 році отримав 19 мільярдів гривень збитків. Попри це керівництву компанії виплатили понад 610 мільйонів премій та інших виплат.
Які виплати отримала наглядова рада
Визначення розміру винагород членів правління – це компетенція наглядової ради "Нафтогазу". Про це мовиться у звіті Комітету з призначень та винагород за 2020 рік.
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Найбільше отримав тодішній голова правління Андрій Коболєв – 347 мільйонів гривень. Однак 338,6 мільйона цієї суми це друга частина виплат, передбачених за перемогу у Стокгольмському арбітражі. З загальної винагороди суто зарплата Коболєва на посаді становила 6,3 мільйона гривень за рік.
Загалом винагорода членів правління складається з:
- базової частини – зарплата та лікарняні,
- винагороди за виконання роботи на інших ключових посадах у "Нафтогазі" – річна премія та інших виплати.
При зарплаті у 7,4 мільйона гривень перший заступник голови правління Сергій Перелома отримав ще 24,7 мільйона гривень за виконання роботи на інших ключових посадах у "Нафтогазі". Загальна винагорода топменеджера становила 62,8 мільйона гривень.
Скільки отримали інші посадовці
- Директор з трансформацій Отто Ватерландер отримав загальну річну винагороду у 59,5 мільйона гривень, з них 8,8 мільйона становить його зарплата.
- Фіндиректор Петер ван Дріл – 45,9 мільйона гривень з урахуванням 7,4 мільйона гривень зарплати.
- Директор з юридичних питань Ярослав Теклюк – 93,8 мільйона гривень, з них 5,6 мільйона – зарплата.
- Юрій Колбушін – 0,9 мільйона гривень.
- Микола Гавриленко – 0,2 мільйона гривень.
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Зауважимо, що через пандемію COVID-19 у 2020 році уряд обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць. Це обмеження скасували лише 28 жовтня.Зверніть увагу! Прибуток "Нафтогазу" у 2020 році склав лише 2,6 мільярда гривень прибутку. Величезний збиток у компанії пояснили низьким попитом і цінами на газ, а також резервами сумнівних боргів. Через мільйонні збитки Кабінет Міністрів звільнив з посади голову правління Андрія Коболєва.