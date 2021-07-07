Попри збитки компанії: правління "Нафтогазу" отримало 610 мільйонів винагороди у 2021 році

"Нафтогаз" у 2020 році отримав 19 мільярдів гривень збитків. Попри це керівництву компанії виплатили понад 610 мільйонів премій та інших виплат.

Які виплати отримала наглядова рада

Визначення розміру винагород членів правління – це компетенція наглядової ради "Нафтогазу". Про це мовиться у звіті Комітету з призначень та винагород за 2020 рік.

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Найбільше отримав тодішній голова правління Андрій Коболєв – 347 мільйонів гривень. Однак 338,6 мільйона цієї суми це друга частина виплат, передбачених за перемогу у Стокгольмському арбітражі. З загальної винагороди суто зарплата Коболєва на посаді становила 6,3 мільйона гривень за рік.

Загалом винагорода членів правління складається з:

базової частини – зарплата та лікарняні,

винагороди за виконання роботи на інших ключових посадах у "Нафтогазі" – річна премія та інших виплати.

При зарплаті у 7,4 мільйона гривень перший заступник голови правління Сергій Перелома отримав ще 24,7 мільйона гривень за виконання роботи на інших ключових посадах у "Нафтогазі". Загальна винагорода топменеджера становила 62,8 мільйона гривень.

Скільки отримали інші посадовці

Директор з трансформацій Отто Ватерландер отримав загальну річну винагороду у 59,5 мільйона гривень, з них 8,8 мільйона становить його зарплата.

отримав загальну річну винагороду у 59,5 мільйона гривень, з них 8,8 мільйона становить його зарплата. Фіндиректор Петер ван Дріл – 45,9 мільйона гривень з урахуванням 7,4 мільйона гривень зарплати.

– 45,9 мільйона гривень з урахуванням 7,4 мільйона гривень зарплати. Директор з юридичних питань Ярослав Теклюк – 93,8 мільйона гривень, з них 5,6 мільйона – зарплата.

– 93,8 мільйона гривень, з них 5,6 мільйона – зарплата. Юрій Колбушін – 0,9 мільйона гривень.

– 0,9 мільйона гривень. Микола Гавриленко – 0,2 мільйона гривень.

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Зауважимо, що через пандемію COVID-19 у 2020 році уряд обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць. Це обмеження скасували лише 28 жовтня.