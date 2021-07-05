Свій припис НАЗК надіслало 1 липня наглядовій раді. У документі вимагали припинити контракт з Юрієм Вітренком через порушення законодавства.

Раніше У "Нафтогазі" відреагували на припис НАЗК щодо Вітренка: суперечить законодавству

Позов щодо скасування припису подав Вітренко

Вітренко подав позов до ОАСК щодо скасування припису. Служителі Феміди 5 липня ухвалили рішення на користь голови правління компанії.

У "Нафтогазі" запевняють, що рішення суду – цілком логічне і узгоджується з висновками міжнародної юридичної компанії. У НАК кажуть, що агентство діяло з порушенням закону.

Зверніть увагу! У "Нафтогазі" зазначили, що задля припинення трудового договору з Вітренком, НАЗК мало звернутись до суду, а не спрямовувати свій припис до наглядової ради.

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Чому НАЗК наполягає на скасуванні угоди з Вітренком

Згідно з законом "Про запобігання корупції", після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, працюючи на державу. До того, як очолити "Нафтогаз", Вітренко був виконувачем обов'язків міністра енергетики, отож його рішення могли впливати на компанію.