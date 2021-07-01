У компанії наголосили, що НАЗК мало б звернутись до суду, а не до наглядової ради. Так вважає сам голова правління НАК Юрій Вітренко.

До теми Чому НАЗК хоче звільнити Вітренка та кому належить "Нафтогаз": інтерв'ю Олександра Новікова

НАЗК мало звернутись до суду, а не наглядової ради, – Вітренко

Очільник "Нафтогазу" каже, що реагування приписом не передбачені уразі порушення статей 26 та 67 закону "Про запобігання корупції". Порушення статті 26 дійсно можуть бути підставою для розірвання контракту. Проте, повідомив Вітренко, НАК має звернутись для цього саме до суду.

Чому НАЗК не звертається до суду для припинення відповідного контракту, а грається в політику і в чиїх інтересах це відбувається? Чому досі Нацагентство не реалізувало надане законом право на звернення до суду, а штампує приписи, умисно поглиблюючи конфлікт, автором якого є вони самі?

– сказав Вітренко.

У НАЗК кажуть, що призначення Вітренка суперечить закону

Зазначимо, що свій припис НАЗК направило голові наглядової ради Клер Споттісвуд. У агентстві кажуть, що згідно з законом, після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, працюючи на державу. До посади в "Нафтогазі" Вітренко був виконувачем обов'язків міністра енергетики, отож його рішення могли впливати на діяльність НАК.

Читайте також Вимагають порушити закон, – Шмигаль про припис НАЗК щодо Вітренка