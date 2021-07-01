Припис НАЗК скерували главі наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд. У ньому мовиться, що контракт з Юрієм Вітренком порушує закон.
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НАЗК вимагає звільнити Юрія Вітренка
Припис главі наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд направили 1 липня.
У приписі НАЗК вимагає припинити контракт №1 з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконний на підставі частини 2 статті 26 закону про запобігання корупції,
– мовиться у повідомленні.
У НАЗК розповіли, що склали припис після ознайомлення із поясненнями Кабміну, наданими до Окружного адмінсуду Києва. У поясненнях Кабмін вказав, що для припинення контракту необхідне рішення наглядової ради товариства.
Чому НАЗК вимагає звільнити Вітренка
НАЗК виявило порушення в діяльності колишнього заступника Міністра енергетики України, який є главою правління "Нафтогазу". У зв’язку з цим НАЗК внесло припис КМУ.
У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що за законом "Про запобігання корупції:
- після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, працюючи на державу;
- обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.
Водночас, працюючи в Міненергетики, колишній заступник міністра системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності "Нафтогазу". Отже, його призначення на посаду голови правління цього товариства порушує закон,
– пояснили в НАЗК.
Окрім того, у відомстві додали, що для виконання закону приписи не потрібні. Проте у НАЗК розповіли, що реагують тоді, коли закон не виконують.
Вимога звільнити Юрія Вітренка: коротко
- У травні Центр протидії корупції направив звернення до НАЗК, аби вивчили законність призначення Юрія Вітренка. У НАЗК заявили, що призначення Вітренка є незаконним і рішення треба скасувати.
- Після цього голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення Юрія Вітренка з посади очільника установи.
- Сам Юрій Вітренко назвав припис НАЗК незаконним і упередженим. Він хоче оскаржувати його у суді.
- Прем'єр України Денис Шмигаль через скандальний ОАСК вимагав скасувати вердикт НАЗК щодо Вітренка.