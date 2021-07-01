Припис НАЗК скерували главі наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд. У ньому мовиться, що контракт з Юрієм Вітренком порушує закон.

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НАЗК вимагає звільнити Юрія Вітренка

Припис главі наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд направили 1 липня.

У приписі НАЗК вимагає припинити контракт №1 з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконний на підставі частини 2 статті 26 закону про запобігання корупції,

– мовиться у повідомленні.

У НАЗК розповіли, що склали припис після ознайомлення із поясненнями Кабміну, наданими до Окружного адмінсуду Києва. У поясненнях Кабмін вказав, що для припинення контракту необхідне рішення наглядової ради товариства.

Чому НАЗК вимагає звільнити Вітренка

НАЗК виявило порушення в діяльності колишнього заступника Міністра енергетики України, який є главою правління "Нафтогазу". У зв’язку з цим НАЗК внесло припис КМУ.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що за законом "Про запобігання корупції:

після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, працюючи на державу;

обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Водночас, працюючи в Міненергетики, колишній заступник міністра системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності "Нафтогазу". Отже, його призначення на посаду голови правління цього товариства порушує закон,

– пояснили в НАЗК.

Окрім того, у відомстві додали, що для виконання закону приписи не потрібні. Проте у НАЗК розповіли, що реагують тоді, коли закон не виконують.

Вимога звільнити Юрія Вітренка: коротко