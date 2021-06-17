Денис Шмигаль просить суд визнати протиправним та скасувати припис Національного агентства з питань запобігання корупції. Відповідний позов він скерував 17 червня.
Раніше У "Нафтогазі" відреагували на ініціативу усунути Вітренка
Шмигаль подав позов в скандальний ОАСК
Відповідний позов прем'єр надіслав у Окружний адміністративний суд Києва, який Зеленський своєю ініціативою хоче ліквідувати. Шмигаль просить суд визнати протиправним та скасувати припис НАЗК.
Також у позовних вимогах він просить залучити до участі у справі Кабмін та Голову правління Юрія Вітренка. У позові їх назвали "третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача".
Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цією позовною заявою.
Що цьому передувало
У Національному агентстві з питань запобігання корупції вважають, що розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка очільником "Нафтогазу" треба скасувати, як незаконне.
У приписі голови НАЗК Олександра Новікова йдеться про те, що призначення Вітренка порушує закон "Про запобігання корупції". До того ж там зазначено, що варто анулювати контракт Вітренка із Кабміном.
Вітренко на попередній посаді брав участь в ухваленні рішень щодо "Нафтогазу"
До такого рішення дійшли після аналізу ситуації з Юрієм Вітренком. Під час виконання повноважень заступника міністра енергетики з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Вітренко системно готував рішення щодо діяльності "Нафтогазу".
За законом, після звільнення з публічної служби протягом року він не мав би керувати організаціями, на які він міг впливати.
Реакція на рішення НАЗК щодо Юрія Вітренка
- Після отриманого припису від НАЗК голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення Юрія Вітренка з посади очільника установи. Споттісвуд скликала позачергове засідання наглядової ради.
- У Міністерстві юстиції України не погодилися із заявою НАЗК щодо призначення Юрія Вітренка і заявили, що будуть оскаржувати його у суді.
- У "Нафтогазі" ж зазначили, що призначення Вітренка залишається у силі і він виконує свої обов'язки.
- Сам Вітренко визнав, що його призначення у "Нафтогаз" не відповідало західним стандартам. Мовиться про принципи корпоративного управління.