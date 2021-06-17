Денис Шмигаль просить суд визнати протиправним та скасувати припис Національного агентства з питань запобігання корупції. Відповідний позов він скерував 17 червня.

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Шмигаль подав позов в скандальний ОАСК

Відповідний позов прем'єр надіслав у Окружний адміністративний суд Києва, який Зеленський своєю ініціативою хоче ліквідувати. Шмигаль просить суд визнати протиправним та скасувати припис НАЗК.

Також у позовних вимогах він просить залучити до участі у справі Кабмін та Голову правління Юрія Вітренка. У позові їх назвали "третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача".

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цією позовною заявою.

Довідка. 28 квітня Андрія Коболєва звільнили з посади керівника "Нафтогазу". Головою правління призначили виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Щодо законності цього призначення звернення до НАЗК направив Центр протидії корупції.

Що цьому передувало

У Національному агентстві з питань запобігання корупції вважають, що розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка очільником "Нафтогазу" треба скасувати, як незаконне.

У приписі голови НАЗК Олександра Новікова йдеться про те, що призначення Вітренка порушує закон "Про запобігання корупції". До того ж там зазначено, що варто анулювати контракт Вітренка із Кабміном.

Вітренко на попередній посаді брав участь в ухваленні рішень щодо "Нафтогазу"

До такого рішення дійшли після аналізу ситуації з Юрієм Вітренком. Під час виконання повноважень заступника міністра енергетики з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Вітренко системно готував рішення щодо діяльності "Нафтогазу".

За законом, після звільнення з публічної служби протягом року він не мав би керувати організаціями, на які він міг впливати.

Реакція на рішення НАЗК щодо Юрія Вітренка