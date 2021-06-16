Відповідне повідомлення оприлюднили в "Нафтогазі". Окрім думок Вітренка, вони також озвучили позицію юридичного департаменту компанії.
До теми Захід може відреагувати на ігнорування припису НАЗК щодо призначення Вітренка головою Нафтогазу
У "Нафтогазі" вважають необґрунтованим припис НАЗК
Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив:
- наглядова рада інформацію щодо припису НАЗК з ним не обговорювала;
- вважає припис НАЗК таким, що "суперечить букві та духу закону та є прикладом "вибіркового правосуддя".
У юридичному департаменті "Нафтогазу" вважають припис "необґрунтованим" та таким, що "не відповідає вимогам законодавчих актів".
Ба більше, юристи компанії стверджують, що виконання однієї з вимог припису (про підписання контракту з Юрієм Вітренком та цивільно-правових договорів із членами наглядової ради) "призведе до скасування рішення загальних зборів Компанії про уповноваження Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради".
Коротка передісторія
- 15 червня у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) заявили, що розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка очільником "Нафтогазу" має бути скасоване, як незаконне. Також слід анулювати підписаний з ним контракт.
- У Мін'юсті з позицією НАЗК не погодились, тому оскаржуватимуть відповідний припис у суді.
- Сам Юрій Вітренко перед тим заявив, що його призначення "не відповідало західним стандартам".
- 16 червня після припису НАЗК голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення Юрія Вітренка з посади очільника установи.