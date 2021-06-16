Відповідне повідомлення оприлюднили в "Нафтогазі". Окрім думок Вітренка, вони також озвучили позицію юридичного департаменту компанії.

До теми Захід може відреагувати на ігнорування припису НАЗК щодо призначення Вітренка головою Нафтогазу

У "Нафтогазі" вважають необґрунтованим припис НАЗК

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив:

наглядова рада інформацію щодо припису НАЗК з ним не обговорювала;

вважає припис НАЗК таким, що "суперечить букві та духу закону та є прикладом "вибіркового правосуддя".

У юридичному департаменті "Нафтогазу" вважають припис "необґрунтованим" та таким, що "не відповідає вимогам законодавчих актів".

Ба більше, юристи компанії стверджують, що виконання однієї з вимог припису (про підписання контракту з Юрієм Вітренком та цивільно-правових договорів із членами наглядової ради) "призведе до скасування рішення загальних зборів Компанії про уповноваження Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради".

Зверніть увагу! 28 квітня звільнили з посади глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва та призначили Юрія Вітренка.

Коротка передісторія