Таку думку висловив волонтер, керівник благодійної організації "Фонд "Мир і Ко" Мирослав Гай на своїй сторінці у Facebook.

Не встигла відгомоніти заява Президента США Байдена, адресована Зеленському, де чітко було сказано, що корупція є перепоною вступу України до НАТО, як підстаркувата молода команда ЗЕ вляпалася в черговий скандал та порушення закону,

– написав Гай.

Він нагадав, що Національне агентство з питань запобігання корупції НАЗК винесло припис уряду щодо ліквідації порушень статті 26 Закону України "Про запобігання корупції" під час призначення голови правління НАК "Нафтогаз України". Суть припису полягає в тому, що Вітренко був призначений із порушенням закону.

Гай наголосив, хоча Вітренко й заявляє, що припис НАЗК є незаконним, і проти цього припису виступив мін'юст, вони не мають права оскаржувати рішення агентства.

Міністерство Юстіції, зрозуміло, теж виступило проти НАЗК, але згідно з законом воно не має права оскаржувати рішення Національної Агенції З Питань Запобігання Корупції. Інакше не буде ніякого НАТО!

– наголосив Гай.

На його думку, влада має відновити законність і не руйнувати антикорупційну інституцію.

"Рекомендую команді недореформаторів, припинити порушувати закон і не руйнувати антикорупційну реформу та структуру", – написав Гай.

Нагадаємо, раніше голова НАЗК Олександр Новіков направив уряду припис щодо необхідності скасувати розпорядження Кабінету міністрів про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" та контракту з ним, як незаконних. В приписі НАЗК вказує, що законодавство передбачає заборону для публічної особи після звільнення протягом року бути призначеним керівником організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу.

За результатами моніторингу НАЗК встановило порушення цієї норми. Зокрема, зазначається, що під час виконання повноважень заступника Міністра (в. о. Міністра енергетики) в період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Юрій Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України".