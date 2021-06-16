Такое мнение высказал волонтер, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко" Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

Не успело отшуметь заявление Президента США Байдена, адресованное Зеленскому, где четко было сказано, что коррупция является преградой вступлению Украины в НАТО, как престарелая молодая команда ЗЕ вляпалась в очередной скандал и нарушение закона,

– написал Гай.

Он напомнил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции НАПК вынесло предписание правительству по ликвидации нарушений статьи 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции" во время назначения главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Суть предписания заключается в том, что Витренко был назначен с нарушением закона.

Гай подчеркнул, хотя Витренко и заявляет, что предписание НАПК является незаконным, и против этого предписания выступил Минюст, они не имеют права оспаривать решение агентства.

Министерство Юстиции, разумеется, тоже выступило против НАПК, но по закону оно не имеет права обжаловать решение Национального Агентства По Вопросам Предотвращения Коррупции. Иначе не будет никакого НАТО!

– подчеркнул Гай.

По его мнению, власть должна восстановить законность и не разрушать антикоррупционную институцию.

"Рекомендую команде недореформаторов, прекратить нарушать закон и не разрушать антикоррупционную реформу и структуру", – написал Гай.

Напомним, ранее глава НАПК Александр Новиков направил правительству предписание о необходимости отменить распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракта с ним, как незаконных. В предписании НАПК указывает, что законодательство предусматривает запрет для публичного лица после увольнения в течение года быть назначенным руководителем организаций, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

По результатам мониторинга НАПК установило нарушение этой нормы. В частности, отмечается, что во время исполнения полномочий заместителя Министра (в. а. Министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно принимал участие в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины".