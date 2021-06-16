Соответствующее сообщение обнародовали в "Нафтогазе". Кроме мыслей Витренко, они также озвучили позицию юридического департамента компании.

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В "Нафтогазе" считают необоснованным предписание НАПК

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил:

наблюдательный совет информацию относительно предписания НАПК с ним не обсуждал;

считает предписание НАПК таким, что "противоречит букве и духу закона и является примером "избирательного правосудия".

В юридическом департаменте "Нафтогаза" считают предписание "необоснованным" и таким, что "не соответствует требованиям законодательных актов".

Более того, юристы компании утверждают, что выполнение одного из требований предписания (о подписании контракта с Юрием Витренко и гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета) "приведет к отмене решения общего собрания Компании о полномочиях министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на подписание гражданско правовых договоров с членами наблюдательного совета".

Обратите внимание! 28 апреля уволили с должности главы "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначили Юрия Витренко.

Краткая предыстория