Денис Шмигаль просит суд признать противоправным и отменить предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Соответствующий иск он направил 17 июня.
Ранее В "Нафтогазе" отреагировали на инициативу устранить Витренко
Шмыгаль подал иск в скандальный ОАСК
Соответствующий иск премьер направил в Окружной административный суд Киева, который Зеленский своей инициативой хочет ликвидировать. Шмыгаль просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК.
Также в исковых требованиях он просит привлечь к участию в деле Кабмин и Главу правления Юрия Витренко. В иске их назвали "третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца".
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому исковому заявлению.
Что этому предшествовало
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой "Нафтогаза" надо отменить как незаконное.
В предписании главы НАПК Александра Новикова говорится о том, что назначение Витренко нарушает закон "О предотвращении коррупции". К тому же там указано, что стоит аннулировать контракт Витренко с Кабмином.
Витренко на предыдущей должности участвовал в принятии решений по "Нафтогазу"
К такому решению пришли после анализа ситуации с Юрием Витренко. Во время выполнения полномочий заместителя министра энергетики с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Витренко системно готовил решения о деятельности "Нафтогаза".
По закону, после увольнения с публичной службы в течение года он не должен был бы руководить организациями, на которые он мог влиять.
Реакция на решение НАПК в отношении Юрия Витренко
- После полученного предписания от НАПК председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Юрия Витренко с должности главы учреждения. Споттисвуд созвала внеочередное заседание наблюдательного совета.
- В Министерстве юстиции не согласились с заявлением НАПК о назначении Юрия Витренко и заявили, что будут оспаривать его в суде.
- В "Нафтогазе" же отметили, что назначение Витренко остается в силе и он выполняет свои обязанности.
- Сам Витренко признал, что его назначение в "Нафтогаз" не соответствовало западным стандартам. Речь идет о принципах корпоративного управления.